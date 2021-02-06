〈紐約匯市〉非農疲軟美元回跌 本周仍漲0.6% 歐元收復1.2美元

周五 (5 日) 公布 1 月非農就業增幅遠遜於市場所料，美元連五日反彈走勢止步，歐元應聲強彈，收復前日跌破的 1.2 美元關卡。芝加哥商業交易所 (CME) 將推出以太幣期貨，激勵這個第二大加密貨幣突破 1700 美元，漲至歷史新高。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 從兩個月高點回落，紐約尾盤報 91.028，下跌 0.5%，但本周仍累計上漲 0.6%。

歐元兌美元反彈 0.7% 至 1.2042 美元，是兩個多月來最大漲幅。

Bannockburn Global Forex 策略師 Marc Chandler 說，就業報告與其說改變了美國復甦前景強於其他國家的觀點，倒不如說是短線交易者被迫調整美元多頭和歐元空頭部位。

他說：「這並沒有改變人們對美國第 1 季 GDP 的預期。但市場的部位配置是另一回事。」

美國 1 月非農就業僅增 4.9 萬人，遠低於市場預估的增加 10.5 萬人；12 月減少 22.7 萬人，降幅超過上個月公布的 14 萬人，都提高了拜登政府推出紓困措施的理由。

美元兌日圓變動較溫和，紐約尾盤貶值 0.1% 至 105.42 日圓。Chandler 表示，美元兌日圓走勢呼應較長期美債殖利率小幅上揚，都是針對就業報告和更大規模財政刺激的回應。美國 2 年期和 10 年期美債的殖利率差周五擴大至 106 個基點，是 2017 年 5 月來最大差距。

拜登 1.9 兆美元紓困計畫周五取得重大進展，因民主黨批准一項預算決議，能在沒有共和黨支持的情況下推動該案在未來幾周表決。眾院議長佩洛西 (Nnacy Pelosi) 預期，美國國會最終立法可能在 3 月 15 日之前通過，也就是額外失業補貼屆期終止的時間點。

ING 分析師表示，財政刺激提高人們對通膨升溫的預期，更多目光開始放在下周將公布的核心消費者物價指數 (CPI)，並將牽動美元。

在長天期美債殖利率的支撐下，美元今年來勁揚 1.2%。分析師和投資人正在評估，這是對去年下跌 7% 後的暫時反映，還是美元悲觀情緒已經轉變。

受益於美元疲軟，比特幣和以太幣周五分別上漲 2%、7%，以太幣更一舉突破 17000 美元，創歷史新高。芝商所將在周日 (7 日) 晚間推出以太幣期貨，在 2017 年推出比特幣期貨後，替這個全球第二大加密貨幣推出同樣產品。

美元疲軟，加上英國央行 (BOE) 表示近期內不會實施負利率，激勵英鎊兌美元周五升值 0.4% 至 1.3726 美元，本周為連續第四周上漲。

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