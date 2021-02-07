〈觀察〉面板本業轉好 上游材料產能缺口成未來營運挑戰

全球面板產業迎來春燕，包含友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、南韓 LGD、中國京東方等去年均繳出獲利成績，展望未來，面板廠看好價量持續朝正向發展，但隨著需求維持穩定高檔，也讓過去並未隨面板大舉擴廠的上游材料，如偏光板、玻璃基板等產能持續吃緊，成為面板廠未來營運課題。

中國面板廠在過去 2018-2019 年間新產能陸續開出，導致面板市場供過於求狀況加劇，在削價競爭下面板報價崩跌、侵蝕面板廠獲利，面板廠為降低營運壓力，也轉嫁部分成本給上游供應鏈，讓過去幾年面板上游供應鏈包含偏光板廠、玻璃基板廠擴產計畫都相對保守。

隨著面板產業迎來史上最長的漲價週期，上游面板驅動 IC 供給最先出現吃緊，近期全球車用晶片大缺貨，也傳出晶圓代工廠計畫將部分面板驅動 IC 產能轉作車用晶片，恐使面板驅動 IC 供給更加緊缺。

不只面板驅動 IC，面板上游材料因過去未有新產能開出，也接連傳出供給吃緊狀況，以偏光板為例，產業人士透露，去年底產線就維持滿載狀態，但受偏光板上游材料補償膜缺貨影響，無法滿足現有客戶需求，估缺口達 15-20%。

產業人士指出，補償膜主要供應商有日本富士、Konica、Zeon 等，其中，富士去年進行 1 條生產線歲修工作，估影響全球每月 300 萬平方公尺補償膜供給，約是全球 1/10 需求，雖然富士預計 3 月底陸續恢復生產，但恐讓第 2 季偏光板供給更加吃緊，且富士產能恢復下，全球補償膜月產能約 2700 萬平方公尺，相較每月逾 3000 萬平方公尺需求，缺口仍達 1 成。

玻璃基板方面，全球三大玻璃基板廠康寧 (GLW-US)、日本電氣硝子 (NEG)、旭硝子 (AGC) 工廠自去年底接連傳出意外消息，雖然意外影響產能有限，但也掀起各大面板廠為避免未來供應出現缺口，擴大拉貨，讓玻璃基板吃緊狀況延續。

不過，偏光板、玻璃基板等近期都仍未有大型擴產計畫，主要是新產能投產時間平均需 1-2 年，無法緩解現有供需吃緊；價格方面，同樣也並未隨面板報價有大幅調整計畫，僅有偏光板廠傳出因應產能與匯率，調整偏光板價格約 5-10%，

展望未來，面板景氣持續轉佳，上游材料供給也成為面板廠課題、兵家必爭之地，對於台廠友達、群創因過去並未有新產能開出，每年對上游材料需求穩定，加上長期合作關係，相對中國新產能擴充需求大增、韓廠延後關廠回頭搶料來說，更具優勢。