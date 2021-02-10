〈年後換工作〉IC設計、封測大廠全面徵才 這家保障年薪150萬元

依照往年慣例，隨著金牛年到來，各地將迎來一波轉職潮，其中，台灣半導體業對今年樂觀看待，IC 設計、封測大廠紛紛推出搶人計畫，尤其，聯發科 (2454-TW) 祭出碩士畢業生保障年薪 100 萬元起跳、博士 150 萬元以上，期望吸引優秀人才加入集團，延續成長力道。

半導體自去年起，由於居家辦公、消費性電子以及車用晶片需求強勁復甦，各家缺貨、漲價消息頻傳，也無法完全滿足客戶需求，公司生意也反映在業績上，包括聯發科、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)，去年營收全數創高。

各大廠也看好今年營收將持續成長，再度改寫新猷，為保持成長動能，啟動人才招募，其中，IC 設計人才向來被視為公司競爭力，公司也多祭出高薪搶人，員工平均薪酬在所有上市櫃公司中名列前茅。

聯發科目前全球員工有 1.7 萬人，預計今年將再招募千人以上，其中，碩士畢業生保障年薪 100 萬元起跳、博士 150 萬元以上，每年也提撥公司盈餘的 20% 當作員工績效與分紅獎金，即是期望實踐利潤共享，提升生產力與創新。

聯發科也積極打造友善工作環境，除了開辦竹科最大、占地 600 平的企業附設幼兒園，也開創女性友善職場，以及按摩舒壓、員工餐廳等，吸引全球一流人才。

聯詠、瑞昱也預計今年員工人數將持續增長，其中，瑞昱目前全球員工人數大概 5000 人，依照過往經驗，每年將招募總員工數的 5-10%，以因應不斷擴大業務。

封測大廠日月光投控、京元電也擬訂今年人才招募計畫，日月光投控目前在台員工人數達 6 萬人，預計今年將在中壢廠、高雄廠各招募 3000、3600 人，職缺規模高達 6600 人，京元電也預計今年隨著機台數目增加，將持續招募，全集團職缺數量估在 400 人以下。