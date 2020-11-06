亞弘電Q3獲利超越上半年 前三季EPS為2.38元

亞弘電 (6201-TW) 今年電子音訊產品市占率攀升，且高階產品出貨增加，加上醫療保健產品出貨快速成長，第三季旺季表現佳，今 (6) 日公布第三季稅後純益為 1.27 億元，超越上半年獲利，年增 60.99%，每股純益 1.42 元；前三季稅後純益 2.12 億元，與去年相當，每股純益為 2.38 元。

亞弘電第三季營收 11.2 億元，毛利率 23.91%，優於上一季及去年同期，季增 1.4 個百分點、年增 2 個百分點，稅後純益 1.27 億元，超越上半年獲利，年增 60.99%，每股純益為 1.42 元；前三季營收 24.4 億元，毛利率為 20.13%，年增 2 個百分點，稅後純益 2.12 億元，與去年相當，每股純益 2.38 元。

亞弘電今年在電子音訊產品客戶的市占率攀升，並往高階產品開發，帶動營收比重一路走高，挹注毛利率提升。

亞弘電電子音訊產品占營收比重約 60%，小家電及家庭醫療保健約 40%，上半年因新冠肺炎疫情影響，小家電出貨衰退，但受惠宅經濟，電子音訊產品及家庭醫療保健產品銷售逆勢成長。

此外，亞弘電公司台南總廠目前正籌劃擴建 700 多建坪的新廠房。

亞弘電以電子音訊產品起家，隨後跨入小家電產品及家庭保健產品，目前電子音訊產品包括 DJ 及樂器設備、混音機、黑膠唱盤；小家電產品包括了果汁機、食物料理機、咖啡機、電毯、除濕機、空氣清淨機；家庭保健產品則涵蓋血壓計、體脂計、沖牙機、額溫計等產品。