中壽業務員去年淨增年成長率居冠 再推晉升計畫助人才轉型

中國人壽 (2823-TW) 今 (17) 日表示，去 (2020) 年業務員淨增年成長率為大型壽險業最高，面對新的一年，中國人壽宣布再推出「精英躍進計劃」，將開啟新階段的培育主管養成，協助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

中壽於 2018 年 11 月啟動業務轉型後，成效逐漸浮現，不僅登錄人數連續三年持續攀升，且統計截至 2020 年 12 月，業務員已穩居業界第五大，同時淨增年成長率，更為國內大型壽險公司最高，尤其去年受疫情影響，多數保險公司業務員呈現負成長，中壽卻逆勢表現更顯難得，且隨著公司轉型的腳步，新進業務員平均年齡下降、收入月均 4 萬以上。

中壽強調，啟動業務轉型後，不但擴大組織基盤，更帶入新血輪，讓整體通路呈現年輕化，目前 20~40 歲業務員占整體比近八成，且新人 13 個月定著率達 77%，較往年有顯著提升。

新的一年，中壽將推出「精英躍進計劃」，有別於過去輔導業務員晉升至主任，「精英躍進計劃」更加進階、升級，鎖定專案身分的業務人員，完成各階段條件後，既有利益不變下，再額外給予獎勵金，而培育其晉升的直屬主管亦同步享有 14.5 萬元獎勵金機會，達到共好的目標。

此外，「精英躍進計劃」特別導入 LIMRA(美國壽險行銷協會) 線上微學習課程「關鍵銷售系列」、「業務經營管理技能」，採數位微學習模式。

中壽表示，對於有意加入壽險銷售工作的人才，除了既有的商品、銷售、業務品質培訓外，去年最特別之處莫過於建立完整的通訊處實務培訓系統。

為了提升同仁業務推廣效能，中壽除了原本開發的「i-Agent」系統，今年因應行銷轉型，在國際知名顧問公司協助下，再推出「i - 遊戲」與「i - 探索」，透過這兩種新形態的行銷工具，結合大數據，讓業務員快速瞭解客戶需求。