〈觀察〉SOGO、新光三越正面對決東區商圈 激起零售業新火花

百貨龍頭新光三越近日宣布將進駐台北東區商圈，是睽違 7 年在台灣再次展店，由於直搗遠東 SOGO 百貨大本營，更緊鄰 SOGO 復興館，成為近來百貨界最大話題，市場都在觀察 SOGO 如何堅守版圖，新光三越又如何作出差異化，事實上。

兩者主顧客群明顯不同，可以預期新光三越勢必以近年來強勁的創新能量，對此商圈注入新活水、導入新來客，為東區激起新的火花。

新光三越台北東區新據點預計明年下半年開幕，而東區目前已有 SOGO 三大館，以及微風集團本館微風廣場，新光三越將如何做出差異化的商場，備受關注。

新光三越近幾年在信義新天地四大館的重新定位調整，特別是將 A11 定位為「青春新世代」聚點，打破百貨框架、導入文青和流行元素，甚至引進特斯拉銷售櫃位，成功扭轉了年輕消費者對百貨的既定印象，有效帶進新客源，即便處在全球百貨密度最高的信義商圈，仍坐穩霸主地位。

不僅如此，新光三越也是百貨業朝線上發展的領頭羊，透過 App 更頻繁接觸年輕會員，同時，電商平台 beautySTAGE 美麗台同步走到線下，開始拓展實體店，今年甚至不排除進軍其他商場，在傳統百貨業中，創新力可說是走在前端。

而 SOGO 百貨死忠客群多是中年以上的女性顧客，面對主顧客老化、年輕客斷層問題，SOGO 近二年開始反守為攻，透過導入完整的國際精品、改裝美食街引進潮店等作法，都是在設法與年輕族群溝通。

進入 2021 年後，儘管面對新光三越東區店開幕還有 1 年半的時間，SOGO 顯然已上緊發條，一向是國內「百貨業坪效王」的忠孝館，為持續坐穩美妝天后宮寶座，9 月將進行營業 30 年來首見 1 樓化妝品樓層大改裝。

而 SOGO 復興館除了早已集結精品五大天王品牌包括愛馬仕、香奈兒、LV、卡地亞、GUCCI，今年再瞄準 35-50 歲的 Office Lady 和自我風格的客群，將匯集更多本土設計師品牌，藉此進一步拉升客單價。

可以預期，面對經營中高端客戶為主的 SOGO 百貨和微風廣場，新光三越在東區應不至於積極以精品業種強碰，反而可著眼在其近年來的豐沛創新能量，不排除將以潮流個性的商場在東區開出特色店點，值得期待。