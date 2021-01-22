〈2021百貨展望〉看準高端消費力強勁 101購物中心拚全年業績增1成

國內高端消費指標商場台北 101 購物中心今 (22) 日發表農曆年檔期活動，101 商場事業處營運長朱麗文指出，儘管去年整體觀光客源幾乎斷炊，不過本地客大增且消費力道強勁，商場全年業績僅些微衰退，隨著疫情趨緩，加上館內品牌加強經營會員，目標今年業績成長 10%。

朱麗文指出，去年 7-8 月間推出錶展，有效帶動本地客消費成長幅度高達 100%，而隨著周年慶、耶誕檔期買氣大幅回升，又以錶類、珠寶類等價位偏高的品類增幅相對高，迅速彌補觀光客源流失的版圖，穩住營運動能。

101 統計，目前總會員數約 36 萬名，其中，VIP 會員數 (單筆消費滿 100 萬元者) 達 1600 多名，較過往每年平均在 1100-1200 名左右大增，顯見在不能出國以及台商回流的趨勢下，高端消費力爆發。

朱麗文說，去年會員數、VIP 人數和會員消費總額均創新高，顯示經營會員有成，目標今年會員數再增 10%。

展望 2021 年，朱麗文認為，在精品消費趨勢下，101 可說是擁有最齊全品牌和精品旗艦大店的購物中心，由於高端珠寶腕錶的商品實力強，預料今年整體業績將再度轉為成長，已訂下年增 10% 的目標。

不同於其他連鎖百貨業者開始強化電商布局，甚至多將今年福袋改成線上預購，101 仍希望加強在館內寬敞的場域舉辦活動，在防疫並控管活動人數的前提下，提升實體店的聲量。

101 除了近來持續與多位藝術家合作，在館內擺放多款藝術作品，也將於大年初一至初三邀請國內知名古典樂團，於 4 樓都會館場打造百貨店內罕見的新年音樂會，並集結館內 16 大國際精品祭出指定日期點數三倍送的活動。