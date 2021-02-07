〈觀察〉中小企業SME加速數位轉型 國銀金流服務神助攻

疫情促使全球數位化腳步加速，也刺激台灣中小企業 (SME) 推動數位轉型的腳步，由於 SME 占全體企業家數達 98%，轉型最需要的不外乎是資金，響應政府「前瞻基礎建設計畫–數位建設」的產業數位轉型戰略，金融業者也紛紛扮演起 SME 神助攻的角色，透過各種不同的金流服務，協助 SME 提升全新價值。

根據統計，2019 年台灣中小企業家數逾 149 萬家，占全體企業家數 98%；銀行業高層表示，隨著創業潮、零工經濟等趨勢，台灣中小企業家數勢必不斷上揚。雖然有那麼多中小企業，卻有 87%、近 130 萬家幾乎沒跟銀行往來，大型企業與中小企業在資金融通管道落差很大。

銀行業者表示，相較於大型企業擁有豐沛的人力與經費資源，小微企業在數位轉型上面臨更多困難與挑戰。且調查顯示，中小企業擔憂若未能數位轉型並有效接軌，將影響未來競爭力，但是也面對建置資訊系統時管理成本提高的考驗。

中小企業的金流問題，政府看到了，因此推出「前瞻基礎建設計畫–數位建設」的產業數位轉型戰略，為了響應政府政策，近期不少金融業者也積極協助企業從營運、財務管理及人力資源等面向優先推動數位化，建構新穎的商業模式、降低數位轉型成本並創造全新價值。

以永豐銀行為例，除了為企業提供專屬最佳融資方案外，旗下提供多元化的收、付款工具，以數位化金流滿足企業即時營運管理需求；另外，也針對企業員工薪資轉帳需求，提供開啟個人網路銀行即可查詢薪資入帳明細的整合功能，同步提供員工房屋貸款利率、自動化跨行提款／轉帳免費次數及存款利率等多重優惠。

國泰世華銀行則提供企業 APP 存款，只要辦理 DBU 法人戶，就可以 24 小時無卡掃碼存款，單日每帳戶存款最高 30 萬元，且存款後線上還能即時對帳。同時還推出員工薪轉服務，提供多元化帳戶功能，包括帳戶代繳、簽帳金融卡紅利回饋折抵消費，並且還包含智能投資理財，6/30 前申購還想免管理費優惠。

中國信託銀行則有企業收付 e-Cash，讓企業的薪資管理不受限時間、地點都可以隨時撥薪，且收付款方式多元、系統自動對帳、銷帳，並且整合帳務查詢 - 貸款、信用卡特店、交易額度一站搞定。

星展銀行祭出星展企業幫 BusinessClass 平台，協助中小企業獲得除了金融產品以外的加值服務，包括數位行銷、雲端基礎建設、商情資訊等。

整體來說，中小企業的規模通常不大，營業的收入也不多，甚至許多負責人可能對於財務、稅務的處理並不是十分在行，藉由國銀推出的金流服務，建立起與銀行往來的深化，對未來資金融通、財務規劃都有幫助，與其透過地下借貸管道，養成良好的財務習慣與金融行為，更可以增加改善財務狀況的翻轉機會，從而提升中小企業因應不可預測的金融風險抵抗能力。