〈2021百貨展望〉環球購物二大店改裝+新據點加入 拚業績年增1成

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (21) 日指出，去年在下半年的衝刺下，全年維持持平表現，進入 2021 年後，中和店、桃園 A8 將進行大改裝，桃園 A19 也將於第二季如期開出，加上強化電商布局，目標全年業績成長 10%。

環球購物說明，去年下半年業績明顯回升，尤其通勤商務人潮回流，使板橋車站據點全年逆勢成長 5%，南港車站也成長 2%，而中和店呈現小幅衰退則是因影城衝擊 3 月過後的每月來客至少 1 萬人次，惟居家商品類大幅成長近 10%，有效穩住中和店的業績表現。

展望 2021 年，環球購物指出，中和店正進行大改裝，與威秀影城合作，1000 多坪影城預計第二季重新開幕，不僅擴大為 10 廳，也全面升級觀影體驗和座位空間，而餐飲將再導入新品牌，預計第一季將改裝超過 20 個櫃位。

而桃園 A8 成立以來，首度進行大幅度改裝，看準桃園人口數節節升高，生活機能的需求，環球購物預計第一季著重休閒服飾配件、首家或商圈甜點品牌，打造出家庭購物娛樂首選商場。

此外，桃園 A19 新據點預計第二季開幕，並未受近來國內疫情變化而影響進度，增添今年營運新動能。

對於近來各大實體百貨積極投入線上布局，環球購物也不遑多讓，今年持續精進線上購物服務，預計將推出臉書直播線上直購，頻率為每周每店 4 場，並將於下半年進行電商大型改版。

環球購物說明，目前實體店會員數共 72 萬人，而 APP 會員也達 40 萬人，發展電商並非希望擴大營收規模，而是希望藉電商布局，與會員強化溝通並導流。