「3S小豬存錢法」替孩子建立獨立金錢觀 辨別想要與需要

華人社會中，談錢向來是敏感的議題，容易聯想到俗氣、物欲、隱私等，家長總認為孩子還小，不用太早討論，事實上，許多大人自己的財商幾乎是零，又該如何教育孩子？兒童理財專家林修禾指出，理財應從小扎根，結合品格教育，讓孩子正確地看待金錢，透過「3S 小豬存錢法」，讓小朋友不僅僅只是做一個只會存錢的守財奴，更要學習思考「想要與需要」，最後才進入到開源與投資的階段。

瑪麗．巴菲特 (Mary Buffett) 為股神前媳婦，多年來積極從事理財教育事業，她曾指出，現在教育系統缺乏的就是基本的財務素養 (financial literacy)，從幼稚園到高中，我們都是那麼會消費的人，但學校卻不會教你基本的金錢概念。

先把孩子的基礎觀念鞏固好 再教他思維

兒童理財的第一步就是存錢，許多人小時候存過小豬撲滿，等到需要用錢時就來「殺豬公」，但存滿、花光這樣周而復始的循環並不是正確的理財觀念。林修禾指出，我們要備妥三個存錢筒，執行「3S 小豬存錢法」，分別是儲蓄 (Save)、消費 (Spend)、公益 (Share)，也就是分離帳戶的概念，存錢筒最好選用透明的，因為可視化才能讓孩子從存錢中找到成就感，堅持下去。

幫助孩子建立分離帳戶概念打穩基本功，再訓練思考，家長不要永遠只是說 YES or NO。

3S 小豬存錢法。(圖：林修禾提供)

如何執行 3S 小豬存錢法？假設孩子獲得 100 元零用錢，林修禾建議，家長可以事先全部換成銅板，其中 50 元存入「儲蓄存錢筒」，剩下的 50 元則放在「消費存錢筒」，分配比例可自行決定。

在消費的帳戶中，孩子有自由運用金錢的權利，可以決定拿來買玩具、文具、零食等任何物品，並讓孩子進一步思考分辨什麼是「想要」、什麼是「需要」；儲蓄存錢筒則是用來買長期的夢想，不能輕易動用，就如同大人的退休準備金。

因為有了自由額度，孩子反而更不會隨意動用真正儲蓄的錢。

第三個「公益存錢筒」是參照國外，小朋友必須在一開始就決定在這 100 元當中，要提撥多少存入，修禾建議公益帳戶 6 個月清空一次，家長可以詢問孩子捐助公益的用途，例如幫助弱勢族群、流浪動物、科學研究、環境保護等，讓孩子充分表達意見，並親自完成捐錢或匯款的動作，這點相當重要，主要是讓孩子清楚知道錢的流向，也是學習感恩的一部分。

爸媽是孩子的教練 別讓他們習慣懶得思考

林修禾強調，每筆錢最好都要建立分離帳戶。在台灣家庭中經常聽到一句話，「媽媽幫你把壓歲錢存起來」，但修禾指出，教育孩子存錢的目的，並不是要限制花錢，這樣只會讓他們更斤斤計較，而是要幫助孩子懂得分辨想要與需要。

舉例來說，當孩子要購買一支手機，那麼他到底是有聯繫通話、查詢資訊的需要，還是很想要擁有手機而已，必須讓他事先深入思考慾望的程度，有些父母會直接幫孩子做出決定「不需要」，但修禾認為，這應該是開放式的答案，每個人的標準不盡相同，像是衣服、鞋子，有人歸類在需要、有人卻認為是想要，要給孩子思考的機會並說出想法，家長要站在傾聽者的角色，不要將大人的思維強加在孩子身上，同時也讓孩子從錯中學。

股神巴菲特曾說過「不要把思考外包」，巴菲特與查理蒙格都是不斷閱讀的人，並將吸收的知識運用到各個領域上，查理蒙格稱之為「多元思考框架」。

林修禾表示，許多孩子慾望無窮，但家長的口袋有限，因此，訓練孩子分辨想要與需要有二大目的，第一，可以減少衝動性消費或延遲享受；第二，培養判斷東西價值的能力。再搭配分離帳戶的概念，孩子才會真正明白錢要花在刀口上的意涵，觀念也會更加負責任。

學校沒教的財經素養 通膨概念融入桌遊輕鬆學

建立存錢的基本觀念後，接下來才會進階到對抗物價通膨、賺取更多的金錢的階段，而不是一開始就告訴孩子被動收入、財務自由，否則就容易造成揠苗助長。

對於很多人來說，通貨膨脹只是個經濟學專有名詞，但它卻存在你我生活當中，為了讓孩子深刻體會，林修禾設計了一款互動體驗的遊戲，在教室中模擬人的一生，每過一分鐘就等於一年，因此，一堂課相當於經歷的 60 年的人生，那麼，在你的一生中應該達成什麼目標呢？

教室中會分成幾大區域，包括學習、工作、儲蓄、投資等，現場必須要有實際作為才能獲取金錢，當孩子努力賺取報酬後，就可以開始來完成夢想，像是買房、買車、結婚，各取所需，但夢想區中的商品價格可能會出現變動，甚至需要競標，藉此讓孩子了解價格的制定是由市場供需來決定，也從體驗式教學中，讓孩子體會當一個國家發生嚴重通貨膨脹時，生活會受到什麼樣的影響。

坊間部分的理財教育方式會以「財務自由」為主，但林修禾認為，兒童理財訓練孩子的思維能力，如何創造與駕馭金錢，也就是開源節流，懂得去處理什麼是想要、什麼是需要，最後要讓孩子保有愛、知足與感恩的心。

訓練孩子金錢思維。(圖：林修禾提供)

與孩子溝通金錢觀，爸媽常見的三大 Q&A

Q1：做家事要不要給錢？

林修禾：建議家長先將家事分為常態型、任務型，常態型為每日發生，如倒垃圾、洗碗等，這種家事不適合給零用錢，因為責任是不應該給錢的，否則可能造成不給錢就不做的狀況；任務型家事包括一年一度大掃除、洗車、除草等，這種一次性任務類似專案，就適合給予零用錢或獎勵。

Q2：要從什麼時候開始給零用錢？

林修禾：建議可以從國小以後，國外普遍是 5 至 7 歲開始，因為 5 歲以下的兒童，心智尚未成熟，還沒有學習數列的概念，數字多為硬背，若是家長仍有疑慮，不妨考慮以累積貼紙、蓋章的方式來換取獎勵。

Q3：是否要為孩子開銀行帳戶？

林修禾：可以，但建議要在金錢基本概念完全建立後再去開，之後若想開立投資股票帳戶也可以。

【林修禾】

國際兒童財商學院「體驗式兒童理財教育」創辦人 / 美股投資、價值投資線上教育系統創辦人。

1984 年出生，中央大學機械系學士、台北教育大學玩具遊戲設計研究所碩士，從事兒童理財教育 14 年，白手起家創立 5 間玩具教育、產品設計、巴菲特美股價值投資等企業。透過多款桌遊體驗式教學，引導孩子「主動思考」想出答案，培養對金錢的思維與興趣，期望能透過教學，培養更多未來的企業家。目前課程已在台灣、馬來西亞、新加坡、美國等地發展。