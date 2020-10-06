ABF需求強 景碩Q3營收創新高 南電創第三高

ABF 載板業者南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 今(6) 日公布 9 月營收，分別為 34.92 億、22.77 億元，第三季營收則達 105.06 億、68.72 億元；受惠 ABF 載板需求強勁，南電、景碩第三季營收創下歷史第三高、新高表現。

南電 9 月營收 34.92 億元，月減 3.98%，年增 20.23%，第三季營收 105.06 億元，季增 15.4%，年增 24.63%，累計前三季營收 275.27 億元，年增 23.33%；景碩 9 月營收 22.77 億元，月增 1.97%，年增 13.74%，第三季營收 68.72 億元，季增 1.27%，年增 14.59%，累計前三季營收 195.5 億元，年增 21.5%。

拓樸產業研究院指出，ABF 載板主要應用在 CPU、GPU、FPGA 與 ASIC 等高效能運算晶片，隨著 AI、雲端以及 5G 應用發酵，將消耗大量 ABF 載板，且晶圓製造端為了延續摩爾定律，逐步走向先進封裝，更推升 ABF 載板需求，預計 2019 至 2023 年全球 ABF 載板平均月需求將從 1.85 億顆，成長至 3.45 億顆，年複合成長率達 16.9%。

南電看好，下半年隨著傳統旺季到來，5G 基建、企業級交換器、伺服器、7 奈米繪圖晶片與遊戲機處理器等需求暢旺，ABF 載板業績將較上季成長，銷售單價也提升，期望公司第四季營收、獲利續強，挑戰季季高目標。

景碩則受惠 ABF 載板新產能在第四季開出，法人看好，景碩第四季營收將達 72 億元，將創單季新高，楊梅新廠則預計在 2022 年開始貢獻營收。