景碩轉投資軟板廠復揚科技新豐廠下午火警 仍在灌救中

和碩 (4938-TW) 與景碩 (3189-TW) 合資成立的軟板廠復揚科技新竹新豐廠，今 (11) 日下午發生火警意外，消防單位出動 16 車 31 人前往灌救，至下午 3 時 50 分仍未撲滅。

新竹縣消防局消防局指出，消防局於 11 日下午 1 時 50 分接獲復揚科技火警報案，派遣 16 車 31 人前往灌救，但因軟板生產製程涉及強酸及強鹼的原物料，並不敢冒然進入火場，火勢至下午 3 時 50 分發稿止仍未撲滅，現場並未傳出傷亡事件。

新竹縣消防局消防局指出，復揚科技火警仍無法進入現場，對於延燒面積及財務損失狀況仍無法估算。

復揚科技成立於 2016 年，主要從事軟性印刷電路板 (PCB/FPC) 研發製造與銷售，在蘋果 2019 年公布的供應商責任名單中排行前 200 大，是 EMS 廠和碩科技及景碩科技，透過旗下晶碩投資公司共同合資成立，主要為生產 3C 電子產品應用的軟板，成立復揚就是為了吃下蘋果軟板的訂單，當時景碩也將公司內規模不大的軟板業務切割給復揚科技。

軟板業界的人士指出，復揚科技雖然列入蘋果供應鏈，但是產能、實際出貨量並不大，主要是供貨華碩集團內部需求為主。

華碩集團目前有生產 PCB 硬板的百碩及軟板的復揚揚科技，均為集團生產向上整合的一環。