抱股過年內外資不同調 外資從這四大護國山提走百億元

台股今 (5) 日適逢農曆年封關，盤中大漲達 230 點後震盪壓回，終場收在 15802.4 點，上漲 96.18 點，仍有不少業績題材股獲得內資買盤進駐抱股過年，三大法人中僅外資賣超，投信和自營商均維持買超，合計三大法人賣超 21.9 億元，而趕在封關日，外資甚至對多檔護國群山大提款，光是從台積電、台達電、聯發科和鴻海提款總額就高達 103 億元，顯然對於抱股過年，內外資不同調。

三大法人今日合計在集中市場賣超 21.9 億元，賣壓主要來自外資，共賣超 56.3 億元，呈現連 3 賣，不過，投信買超 5.98 億元為連 2 買，自營商更買超達 28.3 億元，不僅連 3 買，也創 3 周以來單日買超最大量。

外資今日賣超前 10 大標的依序有華邦電近 3 萬張，群益 A 級公司債 2.3 萬張，長榮 1.3 萬張，台達電 1 萬餘張，鴻海超過 9000 張，彩晶 8700 餘張，長榮航、台塑和台積電均超過 7000 張，穩懋也遭賣逾 5200 張。

若以金額來看，外資趕在封關日再從大型權值股提款，以台積電遭提款近 45 億元，台達電逾 28 億元，聯發科近 20 億元和鴻海逾 10 億元最多。

而外資買超前 10 大標的有元大台灣 50 反 1 達 3.7 萬張最多，其次為聯電、群創均近 2.5 萬張，元大滬深 300 正 22.2 萬張，欣興、友達 1.6 萬張上下，宏碁、日月光投控均超過 1.3 萬張，元大金和華航也獲買超逾 1 萬張。

投信方面，買超前 10 大標的有群創 7000 餘張、金居 4700 餘張，日月光投控超過 3000 張，晶技達 2500 張，敦泰 1600 餘張，光罩達 1000 張，欣銓、光寶科均達 900 張，致伸和天鈺在 500 張之上。

投信賣超前 10 大標的依序有，友達達 1.2 萬張，大成鋼超過 6000 張，中鴻 4700 張，佳世達 2000 餘張，台表科 900 餘張，穩懋、中興電和中壽均逾 700 張，全新 650 張，亞泥超過 500 張。

法人認為，15800 點以上高檔大量套牢區正逐漸消化，由於內資願意積極進場抱股過年，接下來金牛年開紅盤可聚焦 1 月業績和法說亮點股，後市暫不看淡，但有待觀察國際股市變化。