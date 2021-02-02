〈緬甸政變〉鈴木汽車、Denso等日廠停工 為確保員工安全

日本鈴木 (Suzuki)(7269-JP) 在週二 (2 日) 表示，由於緬甸政變的緣故，該公司在當地的兩座汽車工廠已於 1 日下午停工。此外，豐田 (Toyota)(7203-JP) 集團旗下、全球第二大的汽車零件廠商 Denso(6902-JP)，設在緬甸的汽車工廠也同樣在 1 日下午停止作業。

根據日本《共同通訊社》週二 (2 日) 報導，由於緬甸在 1 日清晨發生軍事政變，鈴木公司為確保大約 400 名員工的安全，在當地的兩座汽車工廠已於 1 日下午停工。2 日之後的工廠運作，也將視屆時狀況再作判斷。

此外，日本的汽車零件龍頭大廠 Denso 設在緬甸的工廠，也同樣在 1 日下午停工。該公司也將觀察緬甸的局勢演變，再決定何時復工。

鈴木在緬甸的兩座工廠，是坐落在緬甸的最大都市仰光，2019 年的汽車生產台數大約 1 萬 3300 輛。鈴木 2019 年在當地賣出約 1 萬 3200 輛汽車，約占緬甸新車銷售的 6 成左右。

過去伴隨緬甸的民主化發展，有超過 400 家的日本企業前往該國。但是在 1 日發生政變後，部分日本企業已開始考慮安排員工返國。

緬甸在 2011 年實施民主改革，這個人口第五多的東協國家也出現快速的經濟成長，許多日本企業也前往當地發展。根據日本貿易振興協會 (JETRO) 統計，緬甸在 2011 年度底時只有 53 家日本企業，但是到了 2020 年 12 月時已增加到 433 家。

然而在政變發生後，各家日本企業也都為了各項問題的因應而忙於奔波。