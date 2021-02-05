基金開箱文》群益華夏盛世 霸佔強中國榜單

中國股市一向漲勢凶猛，是台灣投資人的心頭好。在中國股票基金當中有一些表現數一數二的基金，群益華夏盛世基金就是其中一檔。這檔基金的投資策略是什麼？過去的操作又有什麼特色？值得投資嗎？

1. 基金投資範圍不只中國，更能抓住投資機會

儘管群益華夏盛世基金在晨星分類為中國股票類別，但其實投資範圍除了中國之外，也包含大中華內的其他地區，例如台灣和香港。如果參考過去大中華各指數的績效表現，可以發現每季表現最好的股市都不盡相同，因此如果只單純鎖定一類區域，可能會錯失機會。截至 2020 年 12 月底，這檔基金投資中國境內股票的比重為 86%，香港、台灣的比重則為約 4.5%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 基金績效如何？

在台灣可銷售的中國股票基金大約有 35 檔，群益華夏盛世基金在其中的表現出色。短中長期的績效皆穩居榜單前列，最差的期間排名也是落在同類的第五名，相當於同類的前 15%。顯示經理團隊在該領域的操作績效突出，且自成立以來持續展現優異的績效。

這檔基金的五年、十年累積報酬率遠遠超過同類型基金當中表現相對較好的族群，但同時也具有較高的波動度。再加上中國股市本身就具備高波動的特性（約為 16 - 17%），這檔基金五年、十年年化波動度高達約 18 - 20%。

3. 基金投資特色在哪？

基金投資策略相較同類分散，降低了單一公司風險，同類型基金平均持股數大約為 55 檔，而這檔基金則有 65 – 70 檔左右的個股；同類前十大持股佔比約為 45%，這檔基金則為 30%。而在選股上聚焦在成長較為確定且持續的行業，包含三大重點： 1) 受惠人口結構的產業，包含消費、醫療等類股； 2) 週期高成長產業，例如雲端計算、半導體、電動車等類股； 3) 政策受惠股，有望受惠於內循環、擴大內需和進口替代的類股。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

尋覓中國成長股？群益華夏盛世很合

大部分投資中國股市的人都是看好未來中企的成長力，而中國企業的特性大不相同，有傳統製造業、也有新興的成長產業，其實選股並不容易，而群益華夏盛世自成立以來繳出了一張漂亮的成績單。基金持續瞄準高成長的類股，具有波動度較高的特性，較適合想要追求高成長也能承受較大波動的人。

鉅亨精選基金

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