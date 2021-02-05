美企獲利報喜 基本面助攻高收益債回穩

美股企業財報報喜，基本面轉佳讓高收益債也受惠，法人預期，隨著疫苗上市、疫情有望舒緩，在低利率大環境下高收益債可望持續資金買盤挹注；根據統計，最近 10 年美國高收益債券平均報酬率超過 7%，預期在基本面帶動下，今年高收益債市應有表現空間。

保德信投信指出，美國企業獲利大躍進，不僅帶動股票表現強勢，連帶讓高收益債券也跟著受惠，在基本面逐步好轉下企業獲利持續上修，預估未來一年盈餘將成長 10%，將有助於高收債整體表現。

PGIM 美國全方位高收益債券基金經理人 Robert Cignarella 指出，隨著疫苗上市與施打，緩和全球疫情利空，加上紓困刺激政策助攻，預期明年經濟可望逐步恢復，公債殖利率也有機會進一步回升。

Robert Cignarella 指出，在當前低利、甚至零利率環境下，市場資金追求收益需求持續，可望促使資金流向高收益債市，雖然目前美高收與公債利差已收斂至相對低位，但預估整體後市仍具收斂空間。

從供需面來看，今年 1 月美國高收益債發行規模已經高達 426 億美元，刷新歷年 1 月發行的規模紀錄，且發債需求全都順利消化，顯示市場仍有穩定買盤承接。

由於高收益債發債企業大多來自於能源業，而油價回升將有助於拉抬債券表現。Robert Cignarella 認為，除了疫苗助攻外，OPEC + 的限產措施，也能為油價提供支撐作用，預期在供需趨於平衡的環境下，今年油價可望呈現逐季溫和上漲態勢，進而支撐高收益債表現。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，美高收債信用循環有機會在近幾個月進入轉折，目前高收益債券違約率已達到高原期，據美銀預估，未來 12 個月高收益債違約率約來到 10 % 至 15% 間。

張瑞明說，研判美國 2023 年之前都不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖，預估全球高收益債未來一年仍具發展空間，加上具有債券配息收益，可作為分散風險選擇之一。