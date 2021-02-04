【富蘭克林】市場震盪，投資應該來點甚麼？ 轉折與收益題材優勢，高收益債市正面看待

近期股市漲多明顯拉回整理，加上美國新一輪紓困案通過加碼，全球資金充沛，高收益債券信用循環轉折題材、加上債息收益優勢，值得布局；而富蘭克林華美投信認為，全球股票仍維持多頭格局，但今年波動度將增加，故建議適度搭配全球高收益債，平衡資產配置。

由於拜登新政府挾參眾兩院多數席優勢，可望加碼紓困規模，而 1 月 14 日宣布第一階段 1.9 兆美元的疫情紓困計畫，規劃將個人補貼金額由 600 美元提高至 2,000 美元，且計畫提高並延長失業補助至今年 9 月。第二階段計畫於 2 月公布後，也將聚焦創造就業、基礎建設與對抗氣候變遷等中長期發展議題。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明表示，美國高收債信用循環有機會在近幾個月進入轉折，高收益債券的違約率目前已達到高原期，據美銀預估，未來 12 個月高收益債違約率約來到 10 % 至 15% 間，且預估美國 2023 年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖，建議持續加碼。

由前兩波循環經驗以及通膨預期觀察，美國 10 年期公債殖利率過去皆在復甦初期來到相對高點；張瑞明分析，通膨預期目前已快速回到長期平均約 2%，兩者皆反映指標公債殖利率距離波段高點或已不遠矣；而全球低利環境，也將適時吸引買盤，縮限殖利率彈升空間。(資料來源: 彭博資訊, 2021/1/15)

富蘭克林華美投信認為，因美國低利環境將維持 2 年多時間，龐大資金動能將持續釋放，成熟市場超低利率驅使資金進一步追求收益，預估全球高收益債未來一年仍具發展空間，加上具有債券配息收益，可作為分散風險選擇之一，故建議持續作布局，或是搭配全球科技與新興市場股票，一併做資產配置規劃，也提醒仍須留意市場相關風險變化。

同時，富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）績效相對出色，且波動度低於同類型基金，經理團隊實力有目共睹，今年更獲得 2020《指標》台灣年度基金大獎之全球高收益固定收益 - 本地貨幣：最佳表現、最佳定期定額表現之同級最佳肯定 (註)。

(註) 資料來源：指標雜誌，截至 2021/01/11，獎項評選期間截至各頒獎年度前一年 9 月底止。在個別類別擊敗同業者將榮獲「同級最佳獎」；至多有兩名與同級最佳獎得主差距不到 5% 的供應商將獲頒「傑出表現獎」。基金過去績效不代表未來績效之保證。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。此外，本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

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