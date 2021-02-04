〈華碩結盟振樺電〉瑞傳切入AIoT伺服器明年顯效益 未來將重返資本市場

華碩 (2357-TW) 入股振樺電 (8114-TW) 子公司瑞傳，強化 AIoT 佈局，雙方計劃從 AIoT 伺服器切入，由華碩研發設計、瑞傳提供代工，預計明年合作綜效將顯著發酵，長期則規劃推動瑞傳重返資本市場。

振樺指出，過去瑞傳案子有 8 成是專案，每個專案都需要小組研發，而華碩有足夠的 AI 研發團隊，也有很多專案經驗，但缺乏落地應用，因此藉由華碩研發、瑞傳生產的模式，有助雙方共同擴大 AIoT 市場。

據了解，華碩 AIoT 事業群為發展智慧物聯網事業的核心組織，約有 400-500 人團隊規模，建立完整軟硬體產品能力與 AI 發展平台，並與數家國際大型工業及醫療集團啟動多項合作專案。

振樺表示，針對瑞傳的股權交易，最快與華碩在本季完成交易，而 AIoT 伺服器研發開案時間則約 3-6 個月，未來華碩 AIoT 伺服器訂單都將由瑞傳承包，預計到明年會有更顯著的效益顯現。

而瑞傳去年雖然受到疫情影響，營收獲利下滑，但振樺指出，因瑞傳產品多為工控，衰退幅度相對較小，預計瑞傳今年營收將重返雙位數成長，且經過 3 年來體質調整，瑞傳毛利率約 30% 營益率 10%。

不過，瑞傳約占振樺整體獲利 50%，在振樺今年持股降至 7 成下，公司認為，將影響獲利約 2-3000 萬元；至於振樺本身的 POS 機業務，去年同樣受到疫情衝擊衰退，但公司看好，今年可望回穩，重返往年正常水準，全年營運審慎樂觀。