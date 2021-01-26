Q1大尺寸面板價格續揚1成 群創、友達可望維持獲利

市調機構 IDC 今 (26) 日發布最新全球大尺寸液晶顯示面板研究報告，去年電腦、顯示器、電視等大尺寸液晶顯示面板出貨創下近十年新高，總出貨 6.58 億片、年增 7.28%，台面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 分居二、三名，看好今年首季大尺寸面板將維持漲勢，平均漲幅達逾 1 成，面板廠可望維持獲利。

IDC 統計去年大尺寸面板前五大廠出貨占總體出貨約 75.5%，其中，京東方、群創市占率分別為 22.6%、17%，分居冠、亞軍，友達則受惠強勁 IT 面板需求、韓廠減產效應，出貨占比達 14.4%，位居第三，其次則為 LGD、華星光電，其中，華星光電受惠 10.5 代產能開出，出貨排名提升至第五達 6.8%。

IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助指出，去年全球大尺寸面板受惠疫情帶來的宅經濟、居家辦公，加上韓廠計畫逐步減少 LCD 面板產能推波助瀾，去年大尺寸液晶顯示面板呈現量價齊揚。

從各應用別來看，去年筆電面板出貨達 2.24 億片、年增 20.5%，創歷史新高，顯示器面板出貨則達 1.63 億片、年增 14.5%，為近八年新高記錄，電視面板出貨量則小幅衰退 5%，達 2.71 億片。

展望未來，IDC 預期第 1 季大尺寸面板需求維持強勁，各應用面板價格仍呈現逐月上漲趨勢，價格也將超過 2017 年第 2 季高點，其中，電腦面板 HD TN 季漲幅將達到 12.6%、FHD IPS 漲幅約 9.1%，顯示器主流尺寸 23.8 吋、21.5 吋面板價格季漲幅可達 17.1%、14.6%，主流尺寸電視面板季漲幅將介於 9.3-13.6%。