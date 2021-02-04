散戶壓力迫使南韓再延禁空令 機構投資人憂恐適得其反

因散戶投資人施壓，南韓監管機構日前宣布將放空禁令延長至 5 月初，部分基金經理擔憂此舉恐適得其反，一旦禁令解除，南韓股市將遭受短期衝擊。

新冠疫情導致全球股市崩跌，為支撐國內金融市場，南韓金融委員會 (FSC) 去年兩度延長股票放空禁令，幫助支撐基準指數 Kopsi 漲勢，這項原本應在 3 月 15 日結束實施的禁令，本周因散戶投資人施壓，再度被延後至 5 月 2 日。

澳洲 AMP Capital Investors 動態市場主管 Nader Naeimi 認為，考慮到南韓股市正處於牛市，當局延長禁令的決定令人感到驚訝，雖然說這麼做的目的是為了防止近期在美國看到的軋空潮，但此舉可能帶來意想不到的後果，市場流動性恐因此下滑。

麥格理資產管理南韓分公司股票投資長 Jeon Kyung-Dae 則認為，在缺乏賣空的情況下，對高估值股票的空頭押注將延後並累積，這意味著一旦當局放行賣空後，南韓股市將遭受短期衝擊。

部分交易員表示，在無法放空之下，他們不得不利用股票期貨來對沖風險敞口。

自從疫情爆發禁止放空以來，南韓散戶投資人已成為市場主導者，共佔市場交易總額的 70％，高於 2019 年的 48％。他們認為，放空作法僅對大型基金有利，並損害市場流動性，因此呼籲當局採取限制。

機構投資人則不認同這種說法，稱限制放空策略反而會造成相反的結果。

Changebridge Capital 基金經理 Vince Lorusso 表示，並沒有太多證據顯示限制放空會提高或降低市場流動性，但這項禁令將剝奪有價值的市場工具。