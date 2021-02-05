拜登綠政 可望助長ESG投資浪潮

美國政治雜音消退，加上新一輪紓困案及新冠疫苗施打的進展，以及拜登政府的綠色新政有望加速 ESG 投資發展，使得投資人風險情緒趨向樂觀，帶動 ESG 債券及股票 * 2020 年 12 月份上漲。柏瑞投信表示，拜登政府將推動規模高達 2 兆美元的潔淨能源與基礎建設計劃，預期將帶動相關產業蓬勃興盛，進一步推升全球 ESG 投資浪潮。

柏瑞投信 2020 年 12 月「洞悉 ESG」報告指出，投資人樂觀看待經濟復甦前景，不過在央行大規模寬鬆政策支持下，以及新冠疫情依然嚴峻，美債殖利率整體未脫區間整理格局，對於 ESG 債市並沒有帶來太大壓力。2020 年 12 月份全球 ESG 企業債券指數未償金額上升，成分債券檔數維持 12,000 檔；全球 ESG 高收益債券指數未償金額及債券檔數皆較上月增加，但市場吸納 ESG 債券供給的情況良好。

ESG 企業盈餘可望出現正成長

ESG 債券市場供給持續增加，ESG 企業債的獲利展望亦樂觀。雖然因為疫情及封鎖措施帶來的衝擊，2020 年企業獲利將較前一年萎縮，但根據 Bloomberg 統計，全球 ESG 股票指數的盈餘成長率可望在 2021 年第 1 季由負轉正，出現逾 10% 的正成長。

另方面，全球新冠疫情近期再度升溫，持續影響企業營運，2020 年 12 月 ESG 債券指數成分發行人信評被調降家數多於調升家數。不過，疫情捲土重來反而更加催化投資人加快擁抱 ESG 相關資產。2020 年 12 月資金持續流入全球 ESG 股票及債券 ETF，單月流入金額皆來到全年新高，分別為近 100 億和 35 億美元。

柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘表示，全球 ESG 企業債券和 ESG 高收益債的殖利率雖然同步下滑，信用利差皆出現收斂，不過受惠於全球央行維持寬鬆政策，以及未來企業財務基本面可望持續改善，預期信用利差 ** 仍有收斂空間。

在 ESG 股票市場方面，全球 ESG 企業股票本益比為 20，仍位於近年相對高位，不過在企業獲利有望改善，以及市場資金動能充沛的支撐下，無需過度擔憂股票本益比的擴張。此外，MSCI 的研究顯示，ESG 高分企業有較好的獲利能力，較低資金成本的優勢。MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數從一般世界股票指數當中選出 ESG 分數較好的企業，長期報酬率勝過一般世界股票指數。

截至 2020 年 12 月底的基金投組配置，柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人江仲弘指出，國家配置以成熟國家為主，佔比以美國最大 (49.4%)，其次為英國（6.35%）。在產業部分，以金融與循環性消費為主，分別為 27.84% 及 14.07%。至於投資級債、高收益債和股票的比重，分別為 36.1%, 23.5%, 27.6%。不過，仍將隨市況波動與市場看法進行調整，並仍須留意 ESG 股債市仍有風險。

表一、2020 年 12 月「洞悉 ESG」報告觀察面向之說明

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2021/1。圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

* 全文所指 ESG 企業債指數之價格、殖利率、利差，皆以彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數為例，2020 年 12 月漲幅 0.5%。非本基金績效指標。全文所指 ESG 股票指數，以 MSCI 世界股票 ESG Leaders 指數為例，2020 年 12 月漲幅 4.1%。非本基金績效指標。

** 全球 ESG 企業債券指數利差於 2020/12/31 為 98 個基本點。全球 ESG 高收益債券指數利差於 2020/12/31 為 413 個基本點。

(註) 柏瑞投信於 2020 年 1 月率先在台灣推出首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金 - 柏瑞 ESG 量化債券基金（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG 投資」的新風潮，本基金規模為新台幣 244 億元 ***。2020 年 11 月推出第二檔 ESG 主題基金 - 柏瑞 ESG 量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，再度受到青睞，本基金規模為新台幣 84 億元 ***。

由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，柏瑞投信為使市場投資人能深入了解 ESG 債市情況，自 2020 年 7 月開始，每月發布「洞悉 ESG」報告，從總體經濟、貨幣政策、財務體質、新債發行、資金面及評價面，共六個面向回顧 ESG 整體市況，並從 2020 年 12 月開始新增 ESG 高收益債的資料，以及新增與 ESG 股票相關的數據 (如指數表現、企業獲利、資金流向及本益比等)，並提出分析與建議，期待能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

*** 資料來源：投信投顧公會，截至 2020/12/31。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM110042)

