台灣50成分股納入聯詠、剔除光寶科

富時羅素今 (4) 日公布包括台灣 50 指數等成分股調整，其中與台股大盤高度連動的台灣 50 成分股新增 IC 設計股聯詠 (3034-TW)，剔除光寶科 (2301-TW)，相關調整預計 12 月 21 日生效。
至於候補名單，則納入亞德客 - KY(1590-TW)、智邦 (2345-TW)、欣興 (3037-TW)、光寶科 (2301-TW)、儒鴻 (1476-TW)。
富時羅素今天公布台灣 50 指數、台灣中型 100 指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數與台灣高股息指數審核結果，相關成分股變動將從 21 日當天開盤後生效。
中小型股部分，台灣中型 100 指數成分股新增光寶科 (2301-TW)、大同 (2371-TW)、聯合再生 (3576-TW)、永豐餘 (1907-TW)、亞太電 (3682-TW)；剔除聯詠 (3034-TW)、日友 (8341-TW)、和大 (1536-TW)、神隆 (1789-TW)、葡萄王 (1707-TW)。
中型 100 指數候補名單則有正隆 (1904-TW)、景碩 (3189-TW)、陽明 (2609-TW)、奇力新 (2456-TW)、國產 (2504-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、愛普 (6531-TW)、南帝 (2108-TW)、超豐 (2441-TW)、彩晶 (6116-TW)。
台灣資訊科技指數成分股新增大同 (2371-TW)；台灣發達指數成分股新增：聯合再生 (3576-TW)、永豐餘 (1907-TW)、亞太電 (3682-TW)；刪除日友 (8341-TW)、和大 (1536-TW)、神隆 (1789-TW)、葡萄王 (1707-TW)。
台灣高股息指數成分股新增，開發金 (2883-TW)、遠雄 (5522-TW)、興富發 (2542-TW)；刪除聯詠 (3034-TW)、華新科 (2492-TW)、華新 (1605-TW)。