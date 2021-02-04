援助方案下月到期 美國航空警告裁員1.3萬人

美國航空 (AAL-US) 在週三 (3 日) 發出預警通知，表示因第二輪聯邦薪資援助方案將於下個月到期，而旅行需求仍然疲軟，約 13000 名員工恐將遭到資遣。

美國航空執行長 Doug Parker 和總裁 Robert Isom 在給員工的信中表示：「疫苗的分發速度不如我們所想像的那樣快速，而且國際旅行的新限制，要求旅客進行病毒檢測並提出陰性證明，削弱了相關需求。」

根據美國航空的數據顯示，資遣警告通知發給 4,245 名空服人員、3,145 名機組人員、1,850 名飛行員、1,420 名維修人員、1,205 名旅客服務人員、100 名調度員和 40 名教官。

美國航空的同業競爭對手聯合航空 (UAL-US) 也在上週五 (29 日) 向 14000 名員工發出了類似的警告。

美國國會在去年年底通過了為美國航空業者提供 150 億美元的援助方案，要求航空公司召回他們在秋季資遣的員工，並維持薪資的支付直至 3 月 31 日。這是美國當局針對疫情為航空業帶來的第二輪援助措施。第一輪的援助是國會在去年三月時，為航空公司提供了 250 億美元的紓困方案，要求他們在秋季前不得裁員。

目前，航空公司工會正在積極尋求政府當局另一輪 150 億美元的支援方案，以支持航空業員工在 9 月 30 日之前能夠保住工作。

美國航空在先前發布了去年財報，總計全年虧損 89 億美元，創下歷史紀錄。疫情影響下，停飛與封鎖限制導致業績大跌，在去年第四季，該公司淨虧損達 21.8 億美元，每股虧損 3.81 美元。