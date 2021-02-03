外資加碼面板三虎連5日買逾60萬張 反手調節航運雙雄

台股今 (3) 日終場收 15771.32 點，上漲 11.27 點，成交量縮至 2758 億元，三大法人合計賣超 0.96 億元，外資今日積極加碼面板三虎，總計買超逾 35 萬張，連 5 日買超超過 60 萬張；反手調節陽明、長榮等航運族群。

三大法人僅自營商買超，小買 3.82 億元，外資賣超 4.66 億元、投信同步賣超 690 萬元，三大法人合計買超 0.96 億元；期貨方面，外資加碼空單 2888 口，空單未平倉口數為 21742 口。

觀察外資今日操作，主要鎖定面板三虎，光是友達就砸近 30 億元加碼約 18 萬張，群創、彩晶分別也有 9.5、8.1 萬張，總計外資連 5 日買超面板三虎張數達 61.4 萬張。

外資其它買超標的包括華邦電 3.4 萬張、元大台灣 50 反 1 共 2.4 萬張，中壽、友勁、世界、鴻海均買超逾萬張。

外資今日反手調節航運族群，陽明、長榮分別賣超 2.8 萬張、1.5 萬張，減碼多檔權值股，包括聯電 2.6 萬張、台新金 1.7 萬張、台泥 1.3 萬張。

投信對面板雙虎不同調，買超群創 5690 張，位居買超之冠，賣超友達 3562 張；此外，外資調節航運雙雄，投信積極買超，陽明、長榮各買超 5499 張、2148 張。

投信其它買超標的包括欣銓、元晶、凱每、天鈺、致伸、聯電、虹冠電；賣超標的則鎖定中鴻、大成鋼、金像電、順德、精材、元太、聯茂等。

自營商跟進外資腳步，大買面板三虎，友達 1.6 萬張、群創與彩晶也有逾 7000 張買超，其它買超標的則有佳世達、宏碁、陽明、長榮、中壽、華邦電等；賣超標的則鎖定友勁、鴻海、國泰金、富邦金、開發金、中華電、台積電、聯電等。