〈台股盤後〉股王帶頭、台積電尾盤軟腳 漲勢收斂小漲11點

台股今 (3) 日隨著美股續強，權王台積電、股王大立光強勢點火，加上聯發科、金融股撐腰下，指數開高震盪，不過封關日進入倒數，加碼力道減弱，台積電尾盤紅翻黑，指數一度翻黑，終場收在 15771.32 點，上漲 11.27 點或 0.07%，成交量 2758 億元。

權值股今日走勢不一，台積電開高震盪，午盤過後賣壓出籠翻黑，終場下跌 0.31%，收在 630 元；聯發科延續昨日漲勢續創新高，收在 950 元；瑞昱、聯詠、元大金、國泰金等均站穩盤上；鴻海今日走弱收平盤。

蘋果 VR 頭戴裝置 (Apple headset) 可望在明年首季亮相，美系外資點名，7 家台廠將列入供應鏈，利多消息激勵買盤進駐，其中大立光供應鏡頭，股價一度站上 3100 元，漲幅 2.5%；今國光也有望提供鏡頭，股價也有近 1% 漲幅；其他包括玉晶光、陽明光、和碩等表現不俗。

太陽能族群重啟漲勢，元晶亮燈漲停鎖住，達能、新晶投控漲幅逾 4%；茂迪、倉和、安集、碩禾等漲幅也不俗；貨櫃航運族群也見回神，陽明有逾 2% 漲幅，東森、台聯櫃、台船、建新國際同步收紅盤。

法人表示，台股出現跌深反彈，不過僅剩 2 個交易日將封關，年前獲利賣壓潮湧現，指數站回 15800 點後讓市場追價意願薄弱，高檔解套賣壓沉重，壓抑指數表現空間。