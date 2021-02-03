【日盛投顧】指數量縮守穩月線、10日線

◆盤勢分析

1. 在美股延續漲勢的背景下，帶動周三亞洲股市表現，2/3 台股加權指數以上漲 68 點的 15,828 點開出，雖追價力道保守，但仍守穩在月線、10 日線之上，最終加權指數上漲 11.27 點，收在 15,771.32 點，漲幅為 0.07%，成交金額則為 2779.99 億元，籌碼方面，周三三大法人合計賣超 0.97 億元：外資賣超 4.71 億元、投信賣超 0.07 億元、自營商買超 3.82 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周三大盤呈價穩量縮格局，預期在農曆封關前，量能較難再顯著放大。

(2)均線：指數周三守穩在月線 (約 15,655 點) 之上，且短線上已收復 1/28 向下跳空缺口。

(3) 技術指標：目前 KD 指標呈黃金交叉，短線套牢壓力緩解，多殺多風險降低。

3. 櫃買指數周三終場上漲 0.13%，收在 183.69 點，尚未收復月線 (185.3 點)，目前下檔以整數關卡 180 點為守。

4. 觀盤重點：台股後續僅剩 2 個交易日就封關，使得市場買盤追價力道相對保守，我們認為加權指數短線將處於區間整理格局，現階段逢高可考慮適度減碼，以持盈保泰為操作原則，未來選股方向，可留意高殖利率權值、IC 設計、封測、及自行車。

結構光學鏡頭、面板、IC 設計漲勢領先

1. 光學鏡頭：外資法人指出，多鏡頭採用趨勢正在重新加速中，光學鏡頭產業前景迎向復甦，周三 3008 大立光、3406 玉晶光股價向上彈升，而 3019 亞光車載鏡頭產品今年出貨可望放量，股價向上收漲逾 4%。

2. 面板：旭硝子位在韓國的玻璃工廠熔爐日前爆炸，恐讓面板供不應求的情況更為吃緊，不排除第 2 季面板價格將獲得支撐，2409 友達將於 2/4 召開法說會，周三受資金青睞，股價上漲 6.69%、創下波段新高，而面板相關個股 2352 佳世達、3481 群創、6116 彩晶、8215 明基材周三股價亦皆有所表現。

3.DRIVERIC：外資指出，根據供應鏈調查，TDDI(觸控暨驅動整合 IC) 和 DDI(面板驅動 IC) 報價將在 2、4 月進行漲價，3034 聯詠擁漲價題材，股價連續三日上漲，而 4961 天鈺亦受惠 DRIVERIC 產業進入漲價循環，周三股價強勢漲停、收復月線。

4. 防疫：台灣向國際採購新冠疫苗進度不如預期，本土疫苗廠後續發展進度受矚目，6547 高端疫苗周三受資金青睞，股價攻上漲停，而 6589 台康生技與 1760 寶齡富錦共同合作開發的快篩試劑已獲比利時認證，6589 台康生技周三股價向上表態、上漲逾 7%。