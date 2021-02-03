台股多空分歧漲勢收斂 三大法人賣超0.96億元

農曆年封關倒數，交投趨淡，台股今 (3) 日早盤一度勁揚逾百點，逼近 15900 點大關，權值股互有漲跌，其中，光學、面板、太陽能等族群均獲買盤青睞，但買盤追價力道有限，加上台積電翻黑壓盤，加權指數終場小漲 11 點，收在 15771 點，三大法人今日多空分歧，合計賣超 0.96 億元。

台股成交值縮至不到 2800 億元，觀察籌碼面，外資昨日回補近百億元後，今日小賣 4.66 億元；投信也賣超 690 萬元；自營商則轉為買超 3.82 億元。三大法人合計賣超 0.96 億元。

台積電本周止跌回穩，周二 ADR 再勁揚 1.4%，推升台積電現貨走勢，支撐大盤反彈，但隨著調節賣壓出籠後，台積電震盪走弱，終場翻黑以 630 元作收。聯發科相對有撐，今日再度吸引資金進駐，早盤股價最高衝上 959 元，連二日創新高，終場上漲 2%，以 950 元作收。

韓國旭硝子玻璃工廠熔爐日前爆炸，恐讓面板供不應求的問題更加嚴重，可望支撐報價維持高檔，友達股價連日走高，昨天獲內外資聯手加碼近 4 萬張後，今日尾盤再強拉漲近 7%，收全日最高 17.55 元，群創上漲 2.5%，中小型面板廠彩晶也爆量大漲 5.2%。

近期偏光板廠也傳出反映材料成本、匯率，首季偏光板價格調漲約 5-10%，將有助營運維持獲利。明基材 1 月營收年增 28.12%，創近 10 個月新高，在買盤追捧下，今日亮燈漲停；誠美材訂單能見度直達年中，股價也表現不俗，終場漲 3.5%。