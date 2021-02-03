台股抱股過年建議兩大族群 輔以反向ETF避險

2021 年開年以來，台、美股市一度勁揚，但漲多後，近期資本市場明顯震盪加劇，台股自前波高點一度下殺近千點，隨著封關在即，由於休市長達 7 天，不確定因素難以掌握，投資人關切是否抱股過年，國泰投信建議，可續抱強勢股或主題型類股，但也應適度避險，建議可透過反向 ETF 進行避險的配置，讓資產在金牛年開春就牛轉錢坤。

國泰投信 ETF 團隊副總鄭立誠表示，台股於 2 月 5 日封關後，至 2 月 17 日開紅盤，期間大約有 7~8 個左右的國際交易日，這段期間國際股市動向仍以美股馬首是瞻。而回顧過往 20 年間，美國道瓊指數在台股封關後的 10 個交易日，出現較大幅度波動的機率並不低，統計漲跌幅超過 3% 的次數共有 7 次，其中有 5 次為跌幅超過 3%，2 次為漲幅超過 3%，顯見投資人對農曆春節期間的投資組合做適時保護，有其必要性。

在美股方面，未來關注重點在於：1. 拜登政府政策推行、2. 科技大廠財報結果、3. 散戶團抱事件發展等。其中，拜登政府力推的 1.9 兆元紓困案最快將在台股封關日前後展開初步立法程序，但共和黨方面提出了縮減版的折衷方案，需留意雙方協商結果。

此外，今、明兩天仍有 Google、高通、輝瑞、默克等大藥廠的財報及財測將陸續公佈；且近期 GME(GameStop) 散戶事件顯示市場上投機情緒熱絡，若熱潮退去可能引發風險性資產出現泡沫的疑慮，而若主管機關大動作進行監管，也可能會引發市場不滿，在在增添不確定性。

而在台股方面，鄭立誠補充，近期三大關注點則在於：1. 外資期現貨的買賣超操作、2. 台幣走勢、3. 疫情是否於春節期間出現擴大等。外資上周對台股出現大幅度賣超，雖然前兩天都回頭大買台股，但今天又轉為小幅賣超，且外資在台指期未平倉部位仍偏空，因此需密切關注外資動向。

此外，台幣近期升勢逐步趨緩，若台幣開始由升轉貶，則台股可能有外資離場的修正壓力；最後疫情方面，仍具有實質影響性，春節期間若出現疫情擴散現象，年後台股恐有壓力。

在國際股波動度升高，且春節長假期間市場存在不確定性下，國泰投信表示，操作上仍可續抱強勢科技股，但同時對於手中的投資組合要進行保護，短線上若逢高，可於年前適度配置美股、台股反向型 ETF 進行大盤避險，保持謹慎態度規避長假期間國際股市風險，好讓資產持盈保態。