牧德下半年將優於去年 全年拚維持去年水準

AOI 設備廠牧德 (3563-TW)7 月營收下滑到 1.5 億元，創今年新低，主要受客戶端資本支出相對保守影響，但由牧德手中掌握訂單顯示，下半年營收將優於去年同期，今年全年力拚維持去年 25.43 億元水準，下半年將再推新產品。

牧德 7 月營收為 1.5 億元，創今年新低，月減 23.91%，年減 35.96%，前 7 月營收 15.13 億元，年減 10.18%。公司認為，第三季營收將因客戶端緊縮資本支出，而較去年第三季衰退，但第四季非 AOI 新產品推出，將推升營收成長。

牧德第二季營收 6.77 億元，毛利率 67.4%，季增 2.59 個百分點，年增 0.03 個百分點，稅後純益為 2.06 億元，季減 8.77%，年減 33.64%，單季每股純益為 4.71 元。牧德上半年稅後純益 4.32 億元，年減 24.49%，每股純益為 10 元，居設備廠上半年每股純益之冠。

牧德主管認為，5G 市場發展值得期待，新產品將在第三季底出貨，有助第四季營收反彈。

牧德 Smart Camera 產品今年上半年已開始小量出貨，下半年除此項新產品外，其他新設備產品也將陸續推出，且部分新產品已收到訂單，將於下半年度出貨，對新品仍持續穩健進行布局。董事長汪光夏指出，營收衰退應已觸底，未來的銷售可望逐步恢復正常。

牧德董事會也決議，上半年盈餘每股將配 3 元現金股利，將於 10 月 29 日除息，股利將在 11 月 25 日發放。