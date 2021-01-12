女股神1月以來狂買騰訊130萬股 不斷減持特斯拉

人稱「女股神」的伍德 (Cathie Wood) 旗下基金，1 月以來狂掃騰訊 ADR(TCEHY-US) 共計 130.8 萬股，金額約 1 億美元；而向來看好特斯拉的她，卻持續減持特斯拉，累計約 25.3 萬股。

去年底時，騰訊及阿里巴巴因監管風波股價承壓，伍德就機逢低吸納騰訊，12 月 28 日共計敲進 73.6 萬股、29 日繼續買入 35.3 萬股；2021 年繼續加碼。

根據交易紀錄，上週五 (8 日) 伍德旗下三檔基金 ARKK、ARKW、ARKF 共增持騰訊 64.1 萬股；11 日 ARKK 再度狂買 66.7 萬股，若以 11 日騰訊 ADR 收盤價 75.75 美元計算，一月以來伍德已砸了近 1 億美元加碼騰訊。

值得一提的是，伍德旗下共有五檔基金，就有四檔持有騰訊，包括 ARKK、ARKF、ARKW、ARKQ。此外，向來力挺特斯拉的伍德，1 月以來則減持逾 25 萬股，不過特斯拉仍是 ARK 最大的權重股。

伍德為方舟投資 (ARK Investment Management) 執行長，向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，精準的選股讓她所創立的方舟投資 績效傲人而聲名大噪。

伍德旗下共 5 檔基金，去年平均報酬率超過 150%，當中表現最佳的 ARKG 報酬率高達 207%，表現最差的 ARKG 也有 106.41%；驚人的漲幅以即伍德對科技公司的獨特見解，讓 ARK 的投資動向備受關注。

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