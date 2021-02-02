中華車擴展商用電動車版圖 拿下外燴餐飲業者訂單

國內汽車大廠中華 (2204-TW) 今 (2) 日宣布，電動貨車 e-VERYCA 推出以來上市至今熱銷近百台，除了切入郵務車版圖，也拿下外燴點心業者訂單。

中華今日指出，趴趴走美食工坊透過「車電分離租賃方案」，添購電動貨車，正式跨足餐飲業，未來持續拓展商用車版圖。

中華車 1 月新車掛牌數達 3091 台，年增 70.4%，增幅在十大車商中排名第二，其中，VERYCA 單月熱銷 2187 台，占銷售比重達 70%，稱霸商務車市。

中華車說明，e-VERYCA 是目前唯一的商用電動車品牌，採用與 BMW 同等級 Samsung SDI 電池，行駛里程足以供應趴趴走美食工坊外送範圍。

對於使用商用電動車的優勢，趴趴走美食工坊負責人張鑑弘說，公司目前擁有 18 台菱利，以油車而言，基本油錢和一年兩次的保養費用，每台車每年花費約 58000 元，但透過菱利電動車「車電分離租賃方案」，電動車前 8 年每個月電池租賃費用為 2899 元，第 8 年後月租費調降為 1899 元，等於每台電動車的支出成本降到每年約 34788 元。

中華車表示，e-VERYCA 在打入郵務車版圖後，此次又切入餐飲業態，未來商用綠能車成長空間看俏。