中華車eMOVING加入Gogoro換電聯盟 明年Q4推首款車

中華車 (2204-TW) 今 (26) 日宣布，eMOVING 電動二輪車將加入電動機車大廠 Gogoro 旗下 Powered by Gogoro Network (PBGN)智慧電動車行列，中華說明，既有充電系統不變，預計明 (2021) 年第四季推出以 Gogoro 換電系統為主的車型，全力推動多元能源方案。

中華車說明，觀察到都市消費者偏好採用換電系統，二三線城鎮消費者則以在自家充電需求較盛，eMOVING 將針對不同車型分別對應快充、便利家充與換電三大能源系統，推動多元能源方案，此次加入 PBGN 聯盟，是為滿足不同消費者需求，既有車型不受影響。

Gogoro 則說明，打造智慧城市永續移動生態系需要志同道合的夥伴，目前 PBGN 聯盟夥伴除了新加入的中華 eMOVING ，還有 YAMAHA、宏佳騰智慧電車 (Aeonmotor)、PGO 電動車和 eReady ，PBGN 聯盟電動機車產品線趨於完整。

中華 eMOVING 旗下 iE125 是符合政府公規快充系統的普通重型機車，另有輕量化家充電池的 Shine 與 Bobe 電動自行車等充電型車輛，目前電動二輪車占中華車營收比重僅 1-2%。

中華車表示，電動車發展是長期計畫，目前處在初期建設階段，明年銷量上看 9000 台，將優於今年銷售目標 6000 台，也預計要進軍共享機車領域。

同時，emoving 充電站持續拓建中，目前已達 527 個，其中，3C 超級充電站達 197 個，並設有專賣店共 43 家。