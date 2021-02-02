〈貴金屬盤後〉空軍嚇破膽 白銀飆升9% 登8年最高點 黃金同喜漲1%

週一 (1 日) 交易，黃金和白銀期貨價格大幅上漲，白銀期貨還創下約 8 年來最高收盤價。

交易商將近日上漲歸因於社交媒體平台上散戶團結一氣的買進行為，例如在 GameStop (GME-US) 和 AMC (AMC-US) 上看到的股價走勢一樣。

CMC Markets UK 市場分析師 David Madden 表示，「一群散戶搶購白銀，因此讓白銀價格上漲了。 如果過去幾天發生的事情讓我們有什麼啟發，那就是 Reddit 暴民在某些市場上可能有巨大的影響力。」

3 月白銀期貨價格上漲 2.50 美元或 9.3%，最終收每盎司 29.418 美元，盤中高點 30.35 美元。

根據道瓊市場數據，這是白銀最活絡契約自 2011 年 7 月 13 日以來最大單日上漲金額、2009 年 3 月 19 日以來最大單日漲幅，以及 2013 年 2 月 19 日以來最高收盤價。

上週 Discord 和 Reddit 論壇鼓譟下，散戶湧入規模相較小的個股，讓 GameStop 和 AMC 等股價飆升，商品專家提到，這群散戶的注意力正轉向白銀。

ActivTrades 的首席分析師 Carlo Alberto De Casa 提到，白銀週一「在短短幾小時內，攀升到 8 年最高點，一度漲幅超過 10%，而黃金只有溫和許多的 1% 漲幅。」

上週五，3 月白銀上漲 3.8%，登上 1 月 7 日以來最高收盤價。然而，不同於 GameStop 這類個股，散戶可能會發現要撼動 1.5 兆美元的白銀市場更加困難。

「恐懼，導致許多放空白銀的交易者開始回補倉位，實體白銀的賣方也急著補倉，以免散戶大軍進舉的時候面臨價格飆漲而虧損。」 De Casa 說。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 13.60 美元或近 0.7%，收每盎司 1863.90 美元。

上週黃金收升 0.5%，但 2 月期金單月下跌 2.4%。

「黃金被白銀驚人的漲勢拖累了一點，黃金的漲幅遠低於白銀，但因為還是守住 200 日均線 1850 美元以上，所以近期的上升趨勢還會繼續下去。」Madden 說。

其他金屬商品交易