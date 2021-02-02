HPE搶攻企業數位轉型商機 看好金融、電信業發展最快

HPE 慧與科技近年搶攻數位轉型、訂閱式服務商機，台灣慧與科技董事長暨企業事業群總經理王嘉昇今 (2) 日表示，隨著 5G 應用、雲端服務需求成長，數位轉型已經成為企業發展趨勢，企業需透過三大步驟數位轉型，以台灣為例，金融業、電信業發展進度最快。

王嘉昇表示，觀察台灣企業數位轉型步調其實相當積極，包含金融、製造、電信業等，其中，製造業雖然也快速進行數位轉型，但因過往營運模式偏向代工，少有 B2C 的接觸機會，因此數位轉型效益浮現仍不明顯，不過，包含金融業、製造業龍頭廠商在數位轉型都相當成功。

王嘉昇認為，企業數位轉型有三步驟，首先要建立數位核心，培養人才、強化能力，第二則是透過混合雲運作將服務導入客戶端，最後則是建立起生態系的模式，擴大異業結盟提供服務，台灣就有不少金融業者已經可以做到第三階段的生態系。

中小企業資源則相對大公司有限，王嘉昇指出，培養人才轉型，讓員工學習新應用、新科技是最重要的切入點，台灣政府近年也積極協助中小企業導入數位轉型。

據了解，HPE 目前也協助力成 (6239-TW)、遠傳 (4904-TW) 等半導體、電信知名企業導入數位轉型，提供 GreenLake 使用者付費的訂閱模式，在國內企業 5G 專網中也扮演關鍵 SI(系統整合) 角色，目前在台灣除了有辦公室外，也各設有一座採購中心、研發中心。

HPE 表示，以台灣市場為例，去年 GreenLake 雲端服務部已連續 3 年成長，每年均保持翻倍成長，也對今年營運審慎樂觀，訂單能見度至少看到今年上半年，認為在疫情衝擊下，企業雲端資本支出仍將保持成長。