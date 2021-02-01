中鋼3月盤價上漲2.5% 電動車需求強勁 電磁鋼捲漲幅較大

中鋼 (2002-TW) 今 (1) 日開出 3 月盤價續揚，平均調幅為 2.5%，不過，電磁鋼捲受惠電動車需求強勁帶動下，調幅相對較高。

中鋼表示，國內經濟持續增溫，帶動消費及投資需求；歐美地區在新冠疫苗上市並大規模施打下，預期全球經濟將揮別疫情干擾，重拾經濟成長動能。

原料方面，目前除了主要原料鐵礦砂、冶金煤維持高檔，合金、石料等副原料也出現供應異常情況，加上近期全球貨櫃亦面臨嚴重短缺且運費翻倍調漲，大鋼廠煉鋼成本仍然居高不下，將可有效支撐鋼鐵行情，維持穩定發展格局。

另一方面，中國寶武、鞍鋼主力鋼廠陸續開出 3 月份盤價，皆以平高盤開出，其中鍍面產品每公噸上漲人民幣 200-600 元，反映出汽車、家電內需產業配合推動節能、綠能政策下，需求穩定成長。

此外，台灣內銷熱冷軋流通行情與本公司 2 月份出廠淨售價，每公噸約有 1400-1800 元的利差，也顯現下游營運狀況良好。

而考量各項原物料成本不斷高漲並兼顧下游業者競爭力與轉嫁能力，及各產業不同特性及營運狀況，中鋼表示，3 月盤價仍採取「衡平、穩健」原則開出盤價，電磁鋼捲受電動車需求帶動走勢仍舊強勁，行情連動下，調幅相對較高，3 月份內銷基價平均調幅為 2.5%。