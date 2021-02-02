〈台股盤前〉半導體護國神山群及面板股還要帶動另一波攻勢

台股大盤昨日終場大盤上漲 271.78 點或 1.8%，收在 15410.09 點，市場成交值為 2740.15 億元，在外資回補持股之下，台股在鼠年封關前可望有另一的攻勢再起，大盤先站上 5 日、10 日的均線，將是吸引市場多頭資金再啟攻勢的一大關鍵。

而美股的今晨收盤的走揚，也為多頭的增添信心，今晨美股收盤數據來看，收盤道瓊指數上漲 229.29 點，或 0.76%，收 30,211.91 點。標普 500 指數上漲 59.62 點，或 1.61%，收 3,773.86 點。那斯達克指數上漲 332.70 點，或 2.55%，收 13,403.39 點。費城半導體指數上漲 112.91 點，或 3.91%，收 2,999.99 點。其中標普 11 大板塊集體上漲，非必需消費品、資訊科技和房地產板塊領漲。

美國科技五大天王全面收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.65%；臉書 (FB-US) 漲 1.42%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 3.6%；亞馬遜 (AMZN-US) 勁揚 4.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 3.32%。台股 ADR 全面上揚 。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 4.23%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 3.9%；聯電 ADR (UMC-US) 攀升 2.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.03%。

就整體台股的走勢來看，集中市場三大法合計買超 147.95 億元，三大法人合計聯手買超群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 達 12 萬張，收盤包含台積電 (2330-TW)、旺宏 (2337-TW)、聯發科 (2454-TW) 等半導體、IC 設計相關個股，收盤則站上月線。至於面板股群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 及彩晶 (6116-TW) 也同步上漲，股價收盤站回所有短期均線之上。

不過，昨日台股大盤的跌深反彈格局中，集中市場加權股價指數收盤上漲 271.78 點或 1.8%，收在 15410.09 點，市場成交值 2740.15 億元，遠不及前一交易日 3544 億元，在量能不網之下，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，昨日天台股走勢暫以「跌深反彈」看待。

證券分析師黃漢成就指出，台股昨日除權值股偏強勢之外，防疫股也略有表現，但就整體集中市場加權股價指數來看，指數已跌破月線，未來月線可能成為阻升台股的阻力，就大盤指數的移動趨勢來看，大盤將趨於高檔震盪，若是悲觀的看法，大盤未來可能跌向季線靠攏，也不得不留意。

2 月 1 日集中市場三大法人自營商買超 5.97 億元，投信賣超 3.89 億元，外資及陸資買超 145.87 億元。外資在期貨市場昨天空單增加 2225 口，累計未平倉合約口數為 19624 口。同時，集中市場昨日融資減少 18.3 億元，融資餘額降為 1963.55 億元，融券減少 87541 張，融券餘額為 826071 張。