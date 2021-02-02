【街口投信】股市及債市週報

【股市】

由於企業財報令人失望，加上 JNJ 疫苗有效性不如預期以及對投機性交易活動加劇的擔憂，美國股市上周出現大幅震盪下跌情況。從 IBM、Intel 以至於波音公司，業績與展望都出現不如預期的狀況，導致股價重挫並拖累市場氣氛。此外，引發市場大幅下挫的主要因素，集中於近期散戶投資者的投機行為，特別是針對被大量放空的股票，包括 GameStop 和 AMC Entertainment，進行集體作多策略，帶動這些個股出現暴漲後，導致放空個股的避險基金出現巨額虧損。而放空這些暴漲個股的避險基金，正對其他資產進行拋售來籌集現金以彌補虧損，因此引發連鎖反應造成市場大跌。

根據美國銀行的數據，在已經公佈盈利的標普 500 成份股中，超過 70％的成分股同時超出華爾街對營收和獲利的預期。Bloomberg 數據則顯示，八成以上的企業獲利超越市場預期。因此，基本面表現上，企業獲利狀況遠優於市場預期，公司與經濟體正從疫情低潮中逐漸取得復甦動力。街口投信表示，近期市場受到空頭被狙擊下，引發避險基金一連串的股票拋售，導致市場出現非理性下跌；展望佳而遭到錯殺的個股，將是未來投資買盤的主要方向。



【債市】

上週受到美股波動度上升影響，市場風險情緒略微降溫，巴克萊美國高收益債券指數通周小幅下跌 0.15%。資金流方面，根據 Refinitiv Lipper 資料顯示，截至 1 月 27 日當週，美國高收益債券基金淨流出 13 億美元，連續第四周呈現淨流出，主要係近期部分資金轉投入貸款市場，因貸款市場採浮動利率對利率上揚較具抵抗性。

街口投信表示受到拜登環保綠能政策影響，上週能源產業走勢仍疲弱，此外，市場主要關注股票放空權重較高之企業，包含美國航空及 AMC… 等債券價格皆隨股票上漲，美國航空因公布去年第四季營收優於預期，且宣布將部分第一順位債券轉換為股票，帶動其債券價格走高，其餘航空公司包含達美航空、聯合航空因財報預期提升且放空比重不低，債券價格亦隨之走高，Citi 表示未來避險基金 Distressed bond 放空股票買債券之交易策略可能降低。初級市場方面，上周有約 120 億美元之新券發行，使一月份高收益債券發行量超過 500 億美元，創下一月份歷史發行紀錄，且同時創下單月份歷史第三高發行紀錄，接近歷史低點之殖利率水準，以及擔憂美國推出大規模財政刺激政策恐將帶動美債殖利率走揚，促使債券發行人積極發債以鎖定低資金成本。

* 以上所提及之個股或公司，僅供作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議

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