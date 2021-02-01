三大法人買台股147.95億元 聯袂買超面板雙虎12萬張

台股今 (1) 日終場上漲 271.78 點或 1.8%，收在 15410.09 點，交值為 2740.15 億元，集中市場三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超 147.95 億元，三大法人更聯手買超群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 合計 12 萬張。

台股今日自營商買超 5.97 億元，投信賣超 3.89 億元，外資及陸資買超 145.87 億元。外資在期貨市場今天空單增加 2225 口，累計未平倉合約口數為 19624 口。

今天集中市場外資買超較多的個股為，友達、群創、鴻海、華邦電、聯合再生、中石化、中鴻、台積電、南亞科、永豐金；今天集中市場外資賣超較多的個股為，宏碁、國泰金、中興電、誠美材、玉山金、開發金、緯創、第一金、和碩、技嘉。

今天集中市場投信買超較多的個股為，友達、群創、華航、聯電、南亞科、鴻海、致伸、光寶科、聯發科、仁寶、宏碁、和大；今天集中市場投信賣超較多的個股為佳世達、景碩、全新、欣興、台玻、中信金、奇鋐、長榮、中鋼、晶豪科。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，友達、群創、宏碁、陽明、聯電、大同、中壽、華邦電、和碩、大成鋼；今天集中市場自營商賣超較多的個股為，凌陽、中興電、京元電、鴻海、合勤控、廣宇、友訊、開發金、台新金、緯創。

證券分析師黃漢成說，就整體集中市場加權股價指數來看，大盤指數已跌破月線，未來月線可能成為阻升台股的龐大大壓力，就大盤指數的移動趨勢來看，大盤將趨於高檔震盪，但如以悲觀的看法而言，大盤不排除走跌向季線靠攏的可能性。