美喆1月營收2.63億元 月增5.7% 看好產品需求回升

石塑地板製造業者美喆 - KY(8466-TW) 今 (1) 日公布今年 1 月合併營收 2.63 億元，因持續受到海運缺艙、缺櫃影響，影響短期訂單出貨認列遞延，1 月營收月增 5.7 %，年減 3.39%，不過目前外銷代工、自有品牌等客戶需求正持續回升。

美喆 - KY 主管表示，雖目前整體訂單出貨狀況持續受全球航運吃緊影響，造成短期營收認列遞延，不過觀察目前外銷代工、自有品牌等客戶需求持續回升，推升集團整體接單狀況回升至過往水準。

美喆 1 月營收較 2020 年 12 月持續成長，尤其，SPC 石塑地磚受惠外銷代工客戶需求持續暢旺，增添良好銷售動能，除此之外，由於近期受原物料、匯率價格波動劇烈，以及全球航運因缺艙、缺櫃影響，運費亦持續出現不理性之調漲，目前集團針對外銷代工、自有品牌等客戶已談訂產品漲價，有助整體成本、費用在原物料、匯率波動下具有一定中和效果。

美喆 - KY 主管指出，由於現行消費者越來越重視「綠建築環保」、「隔音建材」等需求，不僅 LVT、SPC 石塑地磚產品具備具備隔音、防火、防潮、耐磨等優異產品性能，近幾年 LVT、SPC 石塑地磚產品替代優勢持續增加，創造美喆 - KY 旗下產品良好銷售環境。

此外，美喆 - KY 推動「分散產能、分散市場」雙策略，隨著台南新廠第三季完成建置，陸續投入生產階段，有助於拉升美喆 - KY 於石塑地磚市場競爭條件，創造 SPC 石塑地磚新一波銷售表現，以期為集團未來營運創造新的引擎。

美喆 - KY 去年營收為 28.81 億元，年減 16.9%，前三季稅後純益 2.5 億元，年減 18.58%，每股純益為 3.78 元。