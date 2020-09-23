達麗首度在台南推案 首案落腳高鐵特區

南科與沙崙綠能產業鏈雙加持下，跨區域型建商達麗 (6177-TW) 首度在台南推案，總銷 45 億元。

目前達麗建設在雙北市、台中、高雄都有推案，此次在台南高鐵特區推案，是首度跨進台南，董事長謝志長指出，在台南推案，與在台灣都會區推案理念一致。達麗建設目前在台南土地庫存 1.1 萬坪，不會推一案就跑，將會長駐台南並設辦公室。

隨著台南房市越來越火熱，台南高鐵站附近吸引不少建商購地推案，達麗建設在台南推案第一棒選在高鐵特區，總銷 45 億元的「國家強棒」建案今天正式動土。謝志長指出，台南市未來性十分看好，目前房價是全台六都中基期最小，但潛能無限大，未來房價絕對追得上六都。

謝志長強調，達麗是國際型開發團隊，除台灣六都也在西雅圖有布局，看好台南未來發展的潛力，決定到此推案，台南高鐵特區有 7700 坪建地，除高鐵武東段一期今日正式動土，二期基地也在規劃中，另外，東區新都心段都有購地，將持續深耕府城。

達麗建設首次在台南推出個案「國家強棒」，接待中心將在 11 月完成建置，為了讓消費者認識達麗，也希望將可預期的地價漲幅回饋給購屋族，一案選出 180 戶推早鳥優惠價格，1 字頭就能買下，目前已有 600 組客戶預約。