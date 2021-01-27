美喆台南廠擬在上半年完工陸續量產 專攻客製化

石塑地板製造業廠美喆國際 (8466-TW) 斥資 25 億元打造台南生產基地，去年 3 月動工後，今 (27) 日舉行上樑典禮，美喆 - KY 指出，台南新廠對集團朝分散產能、分散市場策略，奠定有利競爭條件，為未來中長期營運成長動能布局，今年下半年將逐步進入量產，將專攻客製化產品。

美喆 - KY 在台灣台南投資興建的新廠基地約 7800 坪，將興建地上兩層，面積約 1.3 萬坪的自動化廠房，採取「產品集中化」、「規格簡單化」、「生產自動」三大重點方針進行建置 SPC 石塑地磚產線，並使用最新一代生產設備，除可有效縮短台南新廠的學習曲線，有助加速發揮生產規模經濟效益的展現。

美喆 - KY 對台南新廠產線規畫將較中國東莞廠現有 SPC 產線倍增，採取兩階段完成全部產線建置，目標今年上半年完成建廠、下半年陸續投入生產逐步創造營收貢獻，有望為集團營運開創新一波營運成長空間。

美喆 - KY 指出，近年全球面臨美中貿易戰、新冠肺炎疫情干擾，使得國際品牌客戶訂單、製造業紛紛將目光焦點轉往台灣、東南亞地區布局；尤其，台灣地區石塑地磚產業鏈形成較為完整，在原料供應、技術支援、交通運送、採購彈性、關稅、以及培養國際化人才上具備有利條件，再加上全球疫情加劇的情況下，台灣在政府、民眾嚴格遵守相關防疫成效也優於其他國家，隨著台南新廠完成建置啟用後，除有助提升供應鏈穩定度、也能降低美中貿易戰等不確定性。

另一方面，美喆 - KY 規劃台南新廠專攻 SPC 石塑地磚產品線，目前於美國地區市場接受度最高，為火紅大眾化地材產品之一，美喆研發生產上有能力做到客製化產品優勢，進一步透過自動化生產展現規模化效益，以達到台南新廠生產製造成本較其他國家生產更具高度競爭力，有助強化集團拓展美國、東南亞地區接單。

美喆 - KY 2020 年營收為 28.81 億元，年減 16.9%，2020 年前三季稅後純益 2.5 億元，年減 18.58%，每股純益為 3.78 元。