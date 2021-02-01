〈觀察〉鋼廠轉投資進軍環保領域 多角佈局增獲利來源

鋼鐵廠力抗景氣波動推動多角化投資，跨足環保不僅能處理廢棄物，也能新增獲利來源，吸引中鋼 (2002-TW)、東鋼 (2006-TW)、豐興 (2015-TW)、久陽 (5011-TW) 等業者搶進投資。

業界人士表示，鋼廠在煉鋼過程中，會生產許多副產品，藉由投入環保業務，不僅能為廢棄找到處理出海口，也能降低處理成本，同時開發新材料製造新商機，一舉兼顧環境與經濟發展。

國內電弧爐煉鋼業者，以廢鋼為原料冶煉製成鋼胚，在電弧熔煉過程中，產生的廢棄物集塵灰，經過溶解爐處理，可產出氧化鋅及爐碴，冷却後的氧化鋅純度高，可再提煉成金屬鋅。

東鋼 (2006-TW) 也與豐興 (2015-TW)、海光 (2038-TW) 等多家鋼廠成立台灣鋼聯 (6581-TW)，集中處理各家電爐廠所產出的副產品，也為投資的鋼廠提供穩定的業外獲利。

此外，台鋼集團的久陽 (5011-TW) 子公司台鋼環保也切入環保回收業務，鎖定包括氧化碴、還原碴和集塵灰回收處理，目前除了承接集團內鋼廠的氧化碴清運外，也計畫與集團成員光洋科合作，展開電子事業廢棄物整合處理領域。

除了製程廢棄物處理外，焚化爐業務同樣也是鋼廠跨足的環保項目之一，久陽另間子公司榮福也參與國內陸續招標的焚化爐整改 (ROT) 和 BOT 標案，同時與民間單位洽商焚化爐代操業務。

豐興也轉投資豐堉資源也已通過環評，並規劃在彰濱工業區線西的環保用地，新建資源回收處理中心，計畫分兩期興建焚化爐、掩埋場，預計年底到明年竣工、完工後每日約可收受 700 噸的廢棄物，除了一般廢棄物與事業廢棄物外，還可處理污泥、廢液等。