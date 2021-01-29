〈富邦併日盛延長賽〉立委痛批下指導棋 金管會：維持一貫行政中立

富邦金 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 的最後期限為 2 月 1 日，僅剩 2 個工作日，由於金管會昨 (28) 日指出，富邦金可以以正當理由申請展延，遭立委高嘉瑜痛批金管會主動「示好」、「招手」，頻下指導棋，對此，金管會表示，最近的發言均是被動回應記者提問，金管會維持一貫行政中立。

富邦金併日盛金是金管會提出「金金併」政策後，首度適用的案子。根據富邦金提出公開收購之申請案，收購日從去年 12 月 22 日至今年 2 月 1 日為止，總計 40 天要完成公開收購 50% 日盛金股權。不過，金管會於昨天再度表示，若在 2 月 1 日前，富邦金尚未取得公平會核准函，依法是可以申請延長收購時間，但最多只能展延 50 天。

對此，高嘉瑜於臉書上再度質疑，金管會主動表示如果富邦金沒在 2 月 1 日公開收購期限前拿到公平會的併購核准，富邦金可以此正當理由，申報延長公開收購日盛金，並在重大訊息中公告延長收購的時間，甚至還公開表示富邦金若 2 月 1 日當天屆期才申報延長公開收購也可以，她甚至痛批『金管會如此主動「示好」、「招手」，頻頻下指導棋，似乎深怕富邦金不展延、收購破局。」

對此，金管會表示，有關公開收購案件如擬延長公開收購期間，依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第 18 條第 2 項規定，有競爭公開收購者或其他正當理由者，原公開收購人得向本會申報並公告延長收購期間，延長期間不得超過 50 日。

金管會進一步表示，最近該會於例行記者會的發言，均是被動回應記者對於該收購案是否公告申報延長收購期間的進度、及適用法規所做的說明。

金管會強調，本次富邦金控公開收購案是否延長公開收購期間，允由公開收購人 (富邦金) 綜合評估各項因素作出決策，金管會維持一貫行政中立，依法行政的原則。

而富邦金在金管會聲明過後，也公告確定申請展延，公開收購期限展延至 3 月 23 日止。金管會提醒，投資人應賣前應詳閱公開收購說明書，並充分瞭解相關風險，包括公開收購人如延長收購期間；或於公開收購期間屆滿日前無法取得公平會決定不禁止結合，應賣人應自行承擔本次公開收購無法完成或延後取得收購對價及市場價格變動的風險，並隨時注意公開資訊觀測站最新公告資訊。