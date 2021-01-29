勞動基金去年投資進帳3164億元 每位勞工約可分得近1.5萬元收益

勞動基金運用局今 (29) 日公布 109 年勞動基金運用績效，累計全年投資收益共 3164 億元，收益率 7.35%，其中攸關廣大勞工的新、舊制基金收益，合計分別為 2503.9 億元、平均收益率 7.33%，以 1205 萬戶投資帳戶來看，估算每位勞工約可分得 1 萬 4786 元。

根據勞動基金公布最新收益，新制勞動基金收益 1781.8 億元、收益率 6.94%；舊制勞動基金收益 722.1 億元、收益率 8.5%。

在勞動基金部分，勞保基金投資收益 644 億元、投資收益率 8.83%，就業基金收益 8.9 億元、職災基金 0.9 億元、積欠工資基金 6.7 億元，累計整體勞動基金去年共有 3164 億元投資收益進帳。

如以長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年與近 5 年平均報酬率分別為 4.71% 及 5.85%；在國內股市方面，整體勞動基金有 20.73% 是投資在國內股票市場，109 年度收益率為 26.33%(自營 36.01%、委外 20.04%)，優於同期間台股大盤收益率 22.80%。

另外，在基金規模部分，截至去年 12 月底止，整體基金規模共 4 兆 5668 億元，109 年全年度獲利為 3,164 億元，收益率 7.35％。

勞動基金運用局表示，去年受新冠肺炎疫情影響，以及美中貿易戰攪局，衝擊金融市場劇烈波動，但勞動基金仍繳出 7.35% 收益率，投資時將兼顧基金的安全及收益性，多元平衡投資在國內外存款、股票、債券、另類投資等等不同種類金融商品。