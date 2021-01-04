金融市場大漲 勞動基金11月近2000億元收益進帳

受惠疫苗研發利多激勵，勞動基金揮別虧損陰霾績效轉正，根據勞動基金運用局公布，截至去 (109) 年 11 月底止，整體勞動基金評價後收益數 1983.5 億元，收益率 4.62%。

其中攸關勞工退休金的新、舊制勞退基金收益率分別為 4.23%、5.41 %，其他包括勞工保險基金、 就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為 5.82%、0.72%、0.74% 及 3.89%；另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為 4065 億元，收益數為 208.6 億元，收益率為 5.74%。

整體勞動基金截至去年 11 月底止，總規模共 4 兆 5123 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 6885 億元，舊制勞退基金規模為 8948 億元，勞保基金規模為 7677 億元，就保基金規模為 1368 億元，職災保護專款規模為 110 億元，積欠工資墊償基金規模為 135 億元。

勞動基金運用局指出，11 月歐美地區為抑制疫情，再度啟動管制措施，部分經濟活動力受限，然而在美國選舉不確定因素底定、疫苗進展好消息帶動下，全球 金融市場呈現震盪走高。

在主要金融指標部分，MSCI 全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數、巴克萊全球綜合債券指數及道瓊基礎建設指數，11 月份單月表現分 別為 12.33%、9.10%、9.71%、9.38%、1.82% 及 9.24%；累計今年表現分別為 11.10%、14.81%、10.25%、14.38%、7.75% 及 - 6.77%。

展望未來，歐美疫情持續嚴峻，預期未來幾個月經濟前景仍充滿不確定，所幸部分國家疫苗已開始配送施打，在全球央行極度寬鬆貨幣政策下，預期經濟活動將陸續回歸常軌。

但要注意的是，近期歐美各國確診人數持續攀升，短期經濟前景仍具挑戰，勞動基金運用局仍將密切掌握全球金融情勢，加強風險管控保障勞工經濟安全與退休生活。