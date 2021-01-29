統一超鞏固黑金版圖 啟用咖啡訂閱服務

統一超 (2912-TW) 今 (29) 日宣布，積極擴展被視為「黑金」的咖啡銷售動能，7-ELEVEN 數位寄杯再進化，啟用 icash 2.0 寄取杯服務，是電子票證首創建置寄取杯功能，同時，轉投資統一星巴克也首度推咖啡訂閱服務，力拚在競爭激烈的連鎖咖啡和超商咖啡市場中，全力鞏固旗下兩大咖啡品牌的客源。

統一超表示，為方便無法使用 OPEN POINT APP 寄取杯的消費者， 自 2 月 3 日起，icash 2.0 服務再升級，將可寄取 CITY 系列指定飲品，此為首創電子票證建置寄取杯功能。

而統一星巴克結合原有的 LINE 官方帳號和電子憑證，也首次推出咖啡訂閱服務，首波先選出三款主力商品一口氣可訂購 20 杯，消費者於訂購後 30 天效期內可於全台超過 500 家門市兌換，成為自用或送禮的新選擇。

法人指出，去年統一超展店速度優於原先預期，由於小型店仍有布建空間，樂觀看待統一超今年仍將在台快速展店，並納入更多子公司加入 OPEN POINT 生態圈，有利帶動活躍會員數和同店營收成長，並進一步提升營益率。

台灣 7-ELEVEN 去年店數突破 6000 店，展店數超越原先目標 300 家店，OPEN POINT 會員成長躍進至 1200 萬名，帶動超商本業去年營業額增加超過 100 億元，續創新高，展望 2021 年，統一超今明兩年獲利年複合成長 10% 可期，預估今年全年將再度賺達 1 個股本。