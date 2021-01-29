台積電去年辦公區綠色採購比例達99％ 再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 透過綠色採購制度，支持綠建材及低耗能、無毒性、可回收且具環保標章的辦公區用品，去年綠色採購金額連續 3 年超過全國 20%，居國內企業之冠，辦公區綠色採購比例達 99％，再創新高。

台積電 2002 年即擬訂《綠色採購程序書》並落實執行辦法，優先採用獲得國內外國際機構或政府單位認證環保標章產品，確保該產品在生命週期內遵循低耗能、無毒性、可回收原則，對環境友善；並於 2016 年起，正式將環保標章納入資訊產品採購規範，使全公司辦公區用品綠色採購比例由前一年的 53%，大幅提升至 89%。

除辦公區用品採購環保產品，台積電在綠建材採購上，採購比例分別為室內 60%、戶外 20%。截至去年，已連續 9 年獲行政院環保署綠色採購績優單位獎表揚；辦公區綠色採購比例達 99％，再創新高。

台積電針對製程使用原物料，也訂定有害物質管理分類及綠色採購程序，避免員工暴露於有害物質的風險，同時更確保產品不含國際法規及客戶禁限用的有害物質；所有新原物料使用前，舉凡研發用途、既有原物料變更及新供應商評估等，均須通過內部的綠色採購審核。

台積電去年進一步強化化學實驗室的有害物質分析能力，針對使用材料中可能導致罹癌、生殖突變、畸胎物質，完成 100% 有疑慮材料的分析，並擬定篩檢策略，快速檢出半導體材料中 178 種有害物質；同時也已完成所有含 7 個碳以上的全氟辛酸 (PFOA) 相關物質的替代。

台積電以今年、2030 年前分別完成 95%、100% NMP 替代，及所有製程皆不使用含 4 個碳以上的全氟烷基物質為永續目標持續邁進，並同步推廣有害物質管理方針給主要原物料供應商，以提升整體供應鏈對有害物質的管理能力。

