新興市場接近高位 現在上車來得及嗎？高盛列5大風險監控指標

2020 年可謂美國科技巨頭推動股市成長的一年，投資者可能反而錯過了新興市場的反彈，去年 MSCI 新興市場指數上漲近 23％，現在新興市場股票和信貸資產仍接近週期性高位，但投資者上車還來得及嗎？高盛分析師列出幾個監控風險的關鍵指標。

高盛策略師 Caesar Maasry 和 Ron Gray 表示，「我們核心訊息是『留在週期性循環內』，而新興市場的表現是我們預測的核心部分。」

指標一：EPS 預測

他們表示，過去一個月中，新興市場公司顯示出 EPS 上調速度放緩，這通常預示未來放緩幅度加大。

但 Maasry 和 Gray 認為，僅憑這一點就擔心新興市場的成長還為時過早，只是市場情緒已從歷史高位回落。

指標二：新興市場的股票流量

新興市場的股票流量已從非常高的水準開始下降。過去這些流動是判斷市場上「氣囊 (air pockets)」的良好指標。（指股票完全沒有買單，顯而易見的極其虛弱性）

Maasry 和 Gray 表示，與歷史案例（例如 2016 年，當時許多投資者湧入新興市場）相比，流量放緩還會再持續幾週。

指標三：高收益發行人的主權利差與投資級發行人的主權利差之間的信貸市場差異。

Maasry 和 Gray 表示，這是在 2019 年有助於衡量市場修正的指標。

相對於投資等級利差，新興信貸市場的高收益主權債券利差近期擴大 10 個基點，他們稱這只是 2 年前預期修正擴大 50 個基點中的一小部分。

指標四：資產負債表良好的股票與相較弱的股票表現狀況。

如果優質股票表現優於大盤，就可能示意市場開始回調。

「在過去的 12 個月中，資產負債表主題的任何一方都沒有優於大盤的趨勢，也許表明新興市場表現很大程度上是由國家驅動的。事實上，過去兩週，資產負債表疲弱的股票表現優於資產負債表強勁的股票，這顯示股市尚不擔心可能危害企業資金需求的風險。」

指標五：貨幣風險

新興市場投資者該關注風險較高的貨幣 (如巴西里爾、南非 Rand、土耳其里拉) 與較穩定貨幣的交易。如果這些貨幣與較穩定貨幣 (如智利比索、俄羅斯盧布、南韓韓元等）的匯率不佳時，「可能就是新興市場聚集阻力的領先指標。」

到目前為止，這些「風險較高」的貨幣一直沒有出色表現，但 Maasry 和 Gray 不認為這對廣泛新興市場漲勢的延續構成威脅。