【Wen姐筆記】月線保衛戰 融資最勇？提防多殺多

台股告別 16000 點，國家隊連「特別號」也棄守 2 天，雖然昨日周選擇權結算，配合莊家籌碼撐住 15700 點，以 15701.45 點作收，成交值縮至 3113.88 億元，不過昨夜美股示範小跳水，正式摜破月線，看來台股進入月線保衛戰，在所難免。在籌碼面部分，這波台股回檔，只有融資最勇，昨日上市融資餘額正式突破 2000 億元大關，如外資仍持續提款，內資法人轉向當牆頭草，仍得提防多殺多。只要 15653 點棄守，就進入月線保衛戰區! 關鍵點位為 15555、15623 與 15678 點。

15700 點兩端哨站為 15678 與 15723 點，多方如要避免繼續南下在月線決戰，最好必須守穩 15700 點城池，才有機會繼續重整腳步北上。15748 與 15777 點收復，才有機會挑戰 15800 與 15823 點，這也是 16000 點決戰權的門票，收過 15853 點，短多才有機會重新搶回控盤權。

今日需提防 15653 點如棄守，正式進入月線保衛戰區，下方 15600 點兩端哨站為 15623 與 15588 點，如棄守，需提防跌勢擴大。15555 與 15520 點為多方中線主力控盤最後防守區，15500 點南方哨站為 15486 點，如棄守需提防繼續往 15458 與 15400 點回測，15400 點兩端哨站為 15422 與 15386 點!

外資連續賣超 4 個交易日，從台股提款 903 億元，加上台指期淨空單持續維持 2.5 萬口以上，堅定的站在提款一方，而台股除了國家隊默默守護，代表散戶的融資餘額，昨日水位又攀高，上市融資餘額正式突破 2000 億元大關。根據以往經驗，融資大增隔日盤勢震盪都恐將加劇，且大盤瀕臨月線保衛戰，更需提防上演多殺多!

本周為傳統本土主力與金主的結帳周，爆量勿追高，加上領先大盤跌破月季線個股先避開，為農曆年封關前的平安符!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)