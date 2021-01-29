台股利多連連 投資ETF連結基金成贏家

受到新冠肺炎疫情影響，各國央行持續祭出寬鬆的貨幣政策，在美國新任總統拜登上任後，全球經濟進入新階段，但疫情及疫苗的變數仍在、中美貿易戰持續，投資人對於投資市場既期待又怕受傷害，究竟投資人應該如何投資，才能最安心。

此外，全球寬鬆貨幣政策，造就超低利率，甚至是零利率時代的來臨，若不妥善運用資金，將被通貨膨脹怪獸吃掉，因此想要戰勝通膨，適時且部分投入風險性資產，如股市、債市，才能迎接資金大「錢」潮，甚至獲得亮麗的投資報酬率。

其中，去年表現最亮眼的市場之一就是在地的「台灣加權股價指數」，2019 年底收在 11,997.14 點，一路來到 2020 年底的 14,732.53 點，大漲 2,735.39 點，漲幅 22.80％，擠入 2020 年主要股市中的漲幅前十名。今年以來，台股氣勢如虹，1 月 21 日更創下史上新高，盤中最高來到 16,238.46 點。

台灣市場在中美貿易戰中左右逢源，成為最大贏家，台商一波波回台，國內外資金蜂擁而至，加上台灣防疫有成，台股加權股價指數不但持續創下歷史新高，後續還有資金浪潮可以期待，且以新台幣投資，完全沒有匯率風險，現在投資台股不但簡單，又更加安心。

市場波動下 投資基金最輕鬆

在市場波動下，去年、今年的台股漲幅雖大，萬家燈火通明，但投資人心中，可說是幾家歡樂幾家愁，選對股票跟選錯股票，表現足以達到天差地別。其中，又以電子股表現最為凌厲，在這種情形之下，如何投資成為民眾心中最大的疑問。

近幾年來，台灣的 ETF 投資風行，由於 ETF 多屬於被動投資、指數投資，緊緊跟隨著指數而走，不用擔心買錯股票漲不動，甚至下跌的風險，只要指數往上，ETF 走勢就是跟著往上。

其中，科學家愛因斯坦曾說：「複利的威力遠大於原子彈」，也就是說，如果越早開始投資，越容易跟著時間過去而累積財富，而要打造複利的成功方程式，重點就是「長期投資」。要讓長期投資發揮最大的威力，致勝關鍵就在於分散風險，包含標的分散、時間分散，若是透過指數投資 + 定期定額，就可快速達到分散投資標的與分散投資時間的終極目標。

連結基金優點多多 小資族也能累積大財富

以台新 Richart 來說，看到了投資人的投資痛點所在，就在於不知道如何選擇投資標的以及難以持續投資，所以在 2020 年底上架了元大台灣卓越 50ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金，其中這兩檔連結基金所連結的元大台灣卓越 50、元大台灣高股息 ETF(下稱 0050、0056) 分別主要投資於台灣上市公司市值前 50 大藍籌股，以及臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數 150 檔成分股中，未來一年預測現金股利殖利率排名前 30 名的股票，可讓投資人減少研究各檔股票的時間成本，且可透過 ETF 連結基金來參與 ETF 市場波動。

此外，定期定額的成果需要時間累積，因此可以選擇中長期看好的市場，例如國人熟悉且政經環境相對穩定的台股市場，並挑選優質龍頭企業或具有高殖利率特色，且能避開匯率風險、長期的資產增值潛力佳。

連結基金適合各種投資人 投資最百搭

雖然市場仍有眾多不確定，但藉由有紀律的投資，分散投資風險、分散投資時機點，不用猜測市場走向，定期定額跟著經濟體的長期經濟成長最安心，也是成功投資的訣竅。

由於 ETF 連結基金就跟一般基金一樣，設定一次，選擇好投資標的、每月哪一天投資、固定投資多少錢之後，就能每月藉由銀行帳戶自動扣款，輕鬆投資，不用煩惱零股交易的時間、價位等等，自然而然就形成一種長期的投資好習慣。

定期定額有過往成績可驗證

0050 以及 0056 分別成立於 2003 年、2007 年，觀察這兩檔 ETF 的長線表現，截至 2020 年 12 月底，六個月、一年、二年、三年、五年、成立以來的報酬率來看，0050 分別為 37.35％、31.63％、75.03％、66.47％、133.89％、459.04％，而 0056 分別是 10.92％、8.78％、40.99％、42.02％、79.18％、124.24％。

台新 Richart 新上架兩檔 ETF 連結基金，至少九成以上資產投資於 0050 以及 0056，部分則為現金，ETF 連結基金跟兩檔 ETF 的績效亦步亦趨，更可以透過定期定額長期持有。

大幅降低投資門檻 500 元就能投資

藉由台新 Richart 的普惠金融服務，讓小額投資更加方便，過去 Richart 的銅板投資術，讓投資人用有限的資金就能投資基金，只要 10 元就可以開始練習理財，而 ETF 連結基金也具備低門檻的特性，只要 500 元就能投資，讓基金投資更能輕鬆上手。

基金投資具投資風險，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。



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